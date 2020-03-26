Коронавирус: в Венгрии умер шотландский дипломат

Новости мира:В Венгрии от коронавируса умер британский дипломат.

В Венгрии в результате заражения коронавирусом умер заместитель председателя британской дипломатической миссии в Будапеште Стивен Дик.

Об этом сообщает BBC.

"Шотландский дипломат скончался в Венгрии после заражения коронавирусом", - говорится в сообщении.

37-летний Стивен Дик занимал должность заместителя главы миссии в посольстве Великобритании в Будапеште. Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб заявил, что его ошеломила печальная весть о смерти Дика.

"Стивен был преданным дипломатом и представлял свою страну с огромным профессионализмом и страстью", - добавил чиновник.

Напомним: