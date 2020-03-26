Коронавирус: в Венгрии умер шотландский дипломат

В Венгрии в результате заражения коронавирусом умер заместитель председателя британской дипломатической миссии в Будапеште Стивен Дик.
Об этом сообщает BBC.
"Шотландский дипломат скончался в Венгрии после заражения коронавирусом", - говорится в сообщении.
37-летний Стивен Дик занимал должность заместителя главы миссии в посольстве Великобритании в Будапеште. Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб заявил, что его ошеломила печальная весть о смерти Дика.
"Стивен был преданным дипломатом и представлял свою страну с огромным профессионализмом и страстью", - добавил чиновник.
Напомним:
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