"Не более двух человек в общественных местах": Чехия ужесточает карантин

Новости мира:Чехия ужесточила ограничения из-за коронавируса, запретив собираться больше двух человек.

Министерство здравоохранения Чехии расширило введенные правительством меры, направленные на предотвращение распространения коронавируса.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Однако.

Так, ограничения на свободное передвижение лиц теперь дополняется дополнительным пунктом, в котором прямо говорится, что "предлагается пребывание в общественных местах не больше двух человек, за исключением членов одного домохозяйства, предпринимательской или иной аналогичной деятельности, участия в похоронах с соблюдением дистанции не менее двух метров".

До вторника ограничения на передвижение формулировалось только в общих чертах.

Пакет мер, был принят премьер-министром Андреем Бабишем в понедельник и должен оставаться в силе до 1 апреля. Эти меры, а также другие ограничения, направленные на предотвращение и ограничение распространения коронавирус, который до настоящего времени в Чехии привел к смерти 5 человек, инфицированы 1497 людей.

Что происходит в мире: