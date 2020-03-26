Мировая пандемия: что происходит в мире

По состоянию на 1:30 по киевскому времени четверга, в мире насчитывалось 430 тыс. 870 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, число жертв инфекции достигло 20 тыс. 81, поправились более 102 тыс., сообщила газета South China Morning Post.
За сутки с 3:00 киевск. минувшей среды, число подтвержденных случаев заболевания в мире выросло на 45,218 тыс. скончавшихся - на 2,382 тыс.
Издание ведет электронный подсчет числа больных, скончавшихся и излечившихся, основанный на официальных данных соответствующих стран.
В Европе по числу заболевших и летальных исходов продолжает лидировать Италия. По состоянию на вечер среды, в стране зафиксировано 7,5 тыс. смертных случаев в результате вызываемой коронавирусом пневмонии. Всего зарегистрировано 74,386 тыс. больных.
Данные по Европе:
В США, по данным South China Morning Post, на вечер среды по киевскому времени зафиксировано 53,005 тыс. инфицированных, 711 смертных случаев. В то же время, как сообщил в ночь на четверг американский университет Джона Хопкинса, который также ведет статистику по коронавирусу, в Соединенных Штатах насчитывается 62,8 тыс. больных, скончались 919 человек.
В Бразилии коронавирус выявлен у 2,201 тыс. человек, скончались 46, в Канаде - у 1,959 тыс. человек, 20 случаев смерти, Эквадоре - 1,049 тыс. (27).
В Азии на первом месте остается Китай, где с декабря прошлого года число жертв коронавируса достигло 3,281 тыс. человек, зарегистрировано 81,218 тыс. случаев заболевания.
В Иране число жертв достигло 2,077 тыс. при 27,017 тыс. заразившихся.
В Южной Корее на вечер среды зарегистрированы 126 случаев смерти в результате вызываемого вирусом заболевания, общее число заболевших в стране достигло 9,137 тыс.
На территории Японии, с учетом пассажиров и членов экипажа стоящего в Йокогаме круизного лайнера, инфицировано 1,983 тыс. (скончались 55), в Израиле - 1,930 тыс. (три), Малайзии - 1,796 тыс. (18), Пакистане - 1 тыс. (семь).
В Австралии выявлено 2,423 тыс. заболевших, зарегистрировано восемь смертей.
Менее 1 тыс. случаев заражения коронавирусом зафиксированы еще более чем в 150 странах и районах мира.
Данные газеты постоянно корректируются в соответствии с поступаемой официальной информацией.
Тем временем в Украине:
По информации Центра общественного здоровья состоянием на 22.30 среды, 25 марта, в Украине лабораторно было подтверждено 145 случаев инфицирования COVID-19.
Состоянием на 22.45 среды, 25 марта, в Тернопольской области лабораторно подтвержденных 15 случаев COVID-19, проинформировали в Тернопольском штабе для борьбы с коронавирусом.
Аваков заверил, что без чрезвычайного положения полиция не будет отслеживать телефоны украинцев.
Верховная Рада может провести заседание на открытой площадке, например на стадионе. Такая возможность уже рассматривается.
Кабинет министров расширил перечень разрешенных во время карантина видов деятельности
Кабинет министров на 30 дней устанавливает режим чрезвычайной ситуации на всей территории Украины и продлевает карантинные мероприятия.