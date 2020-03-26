Скачать
Четверг, 26.03.2020
Емец о COVID-19: Если нам и дальше будут мешать работать, количество жертв может быть катастрофическим
Емец о COVID-19: Если нам и дальше будут мешать работать, количество жертв может быть катастрофическим
Коронавирус в Украине: свежие данные ЦОЗ
Коронавирус в Украине: свежие данные ЦОЗ
Лунин поучаствовал в общей онлайн-тренировке Овьедо
Лунин поучаствовал в общей онлайн-тренировке Овьедо
"Каждый день - это шанс": Тина Кароль показала, как поддерживает свою фигуру в изоляции (Фото, Видео)
Тина Кароль показала, как поддерживает свою фигуру в изоляции

Мировая пандемия: что происходит в мире

Мировая пандемия: что происходит в мире
02:11 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:Число жертв коронавируса в мире превысило 20 тыс. человек, число инфицированных - 430 тыс.

По состоянию на 1:30 по киевскому времени четверга, в мире насчитывалось 430 тыс. 870 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, число жертв инфекции достигло 20 тыс. 81, поправились более 102 тыс., сообщила газета South China Morning Post.

За сутки с 3:00 киевск. минувшей среды, число подтвержденных случаев заболевания в мире выросло на 45,218 тыс. скончавшихся - на 2,382 тыс.

Издание ведет электронный подсчет числа больных, скончавшихся и излечившихся, основанный на официальных данных соответствующих стран.

В Европе по числу заболевших и летальных исходов продолжает лидировать Италия. По состоянию на вечер среды, в стране зафиксировано 7,5 тыс. смертных случаев в результате вызываемой коронавирусом пневмонии. Всего зарегистрировано 74,386 тыс. больных.

Данные по Европе: 

  • В Испании зафиксировано 47,610 тыс. больных (скончались 3,434 тыс.),
  • Германии - 31,554 тыс. (149),
  • Франции - 22,3 тыс. (1,1 тыс.),
  • Швейцарии - 8,836 тыс. (86),
  • Великобритании - 8,077 тыс. (422),
  • Нидерландах - 6,412 тыс. (356),
  • Австрии - 5,282 тыс. (30),
  • Бельгии - 3,743 тыс. (88),
  • Норвегии - 2,566 тыс. (10),
  • Португалии - 2,362 тыс. (33),
  • Швеции - 2,272 тыс. (36),
  • Дании - 1,715 тыс. (32),
  • Турции - 1,529 тыс. (37),
  • Чехия - 1,497 (три),
  • Ирландия - 1,329 тыс. (семь),
  • Люксембург - 1,099 тыс. (восемь).

В США, по данным South China Morning Post, на вечер среды по киевскому времени зафиксировано 53,005 тыс. инфицированных, 711 смертных случаев. В то же время, как сообщил в ночь на четверг американский университет Джона Хопкинса, который также ведет статистику по коронавирусу, в Соединенных Штатах насчитывается 62,8 тыс. больных, скончались 919 человек.

В Бразилии коронавирус выявлен у 2,201 тыс. человек, скончались 46, в Канаде - у 1,959 тыс. человек, 20 случаев смерти, Эквадоре - 1,049 тыс. (27).

В Азии на первом месте остается Китай, где с декабря прошлого года число жертв коронавируса достигло 3,281 тыс. человек, зарегистрировано 81,218 тыс. случаев заболевания.

В Иране число жертв достигло 2,077 тыс. при 27,017 тыс. заразившихся.

В Южной Корее на вечер среды зарегистрированы 126 случаев смерти в результате вызываемого вирусом заболевания, общее число заболевших в стране достигло 9,137 тыс.

На территории Японии, с учетом пассажиров и членов экипажа стоящего в Йокогаме круизного лайнера, инфицировано 1,983 тыс. (скончались 55), в Израиле - 1,930 тыс. (три), Малайзии - 1,796 тыс. (18), Пакистане - 1 тыс. (семь).

В Австралии выявлено 2,423 тыс. заболевших, зарегистрировано восемь смертей.

Менее 1 тыс. случаев заражения коронавирусом зафиксированы еще более чем в 150 странах и районах мира.

Данные газеты постоянно корректируются в соответствии с поступаемой официальной информацией.

Тем временем в Украине: 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Пандемия, Коронавирус, Covid-19.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Просто взгляните на картинку и узнайте о своем будущем: минутный тест
02 "Каждый день - это шанс": Тина Кароль показала, как поддерживает свою фигуру в изоляции (Фото, Видео)
03 "Миллионы масок и тысячи тестов COVID-19": Китай огранизует поставки в Украину
04 Коронавирус в Украине: свежие данные ЦОЗ
05 Диагностика COVID-19: В Украине разработали собственные тест-системы (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
&quot;Я уверен, что мы пройдем этот вызов&quot;: Шмыгаль записал видеообращение к украинцам
Шмыгаль записал видеообращение к украинцам
&quot;Пасха дома&quot;: Зеленский анонсировал новый проект
"Пасха дома": Зеленский анонсировал новый проект
Мировая пандемия: что происходит в мире
Мировая пандемия: что происходит в мире
MOZGI представили новый трек про трудности карантина &quot;No Hugs No Kisses&quot;
MOZGI представили новый трек про трудности карантина "No Hugs No Kisses"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь