Аваков об отслеживании номеров украинцев: Это - нарушение конституционных прав

Новости Украины:Аваков заверил, что без чрезвычайного положения полиция не будет отслеживать телефоны украинцев.

В МВД готовы к контролю перемещений граждан по телефону, но это - нарушение конституционных прав, и пока не введено чрезвычайное положение, никто не будет отслеживать перемещение людей.

Об этом заявил министр внутренних дел Аваков, сообщает пресс-служба МВД.

"Мы готовы по телефону контролировать, но это - нарушение конституционных прав, и пока не введено чрезвычайное положение, никто по телефону не будет отслеживать перемещение каждого человека", - подчеркнул Аваков.

О чем речь:

Ранее заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что не исключает, что "по примеру Южной Кореи, Израиля и Польши государству придется обратиться к мобильным операторам и осуществлять контроль за условиями карантина через мониторинг мобильных сетей".

Напомним: