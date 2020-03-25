Аваков об отслеживании номеров украинцев: Это - нарушение конституционных прав

В МВД готовы к контролю перемещений граждан по телефону, но это - нарушение конституционных прав, и пока не введено чрезвычайное положение, никто не будет отслеживать перемещение людей.
Об этом заявил министр внутренних дел Аваков, сообщает пресс-служба МВД.
"Мы готовы по телефону контролировать, но это - нарушение конституционных прав, и пока не введено чрезвычайное положение, никто по телефону не будет отслеживать перемещение каждого человека", - подчеркнул Аваков.
О чем речь:
Ранее заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что не исключает, что "по примеру Южной Кореи, Израиля и Польши государству придется обратиться к мобильным операторам и осуществлять контроль за условиями карантина через мониторинг мобильных сетей".
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