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Помощь врачам в борьбе с COVID-19: В Украине запустили специальный сайт

Помощь врачам в борьбе с COVID-19: В Украине запустили специальный сайт
17:22 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: unsplash.com

Новости Украины:В связи с распространением коронавируса в Украине запустили специальный сайт для помощи медикам.

Благотворительный фонд "Пациенты Украины" запустил специальный сайт для координации действий активистов, пациентов, волонтеров, бизнеса и других людей, которые хотят помочь врачам в борьбе с COVID-19.

Об этом фонд сообщил на своей странице в сети Facebook.

Все желающие помочь могут с помощью этого сайта сделать благотворительные взносы. На полученные средства фонд планирует закупать или шить на заказ комплекты индивидуальной защиты для врачей. 

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В фонде сообщают, что на сайте также есть перечень основных потребностей больниц.

Как сообщалось ранее, 24 марта Международный комитет Красного Креста (МККК) начал срочную раздачу продуктов и средств гигиены жителям Донбасса для предотвращения распространения COVID-19.

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) намерен предоставить Украине 40 млн евро на приобретение медицинского оборудования, необходимого для борьбы с коронавирусом. 

Поддержка здравоохранения: Кабмин выделит средства местным бюджетам

По состоянию на утро 25 марта в Украине зафиксировано 113 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 4 летальных. За сутки было зафиксировано 29 новых случаев.

11 марта Кабинет министров из-за распространения коронавирус принял решение ввести в Украине карантин с 12 марта по 3 апреля.

Сегодня, 25 марта, Кабмин принял решение о введении режима чрезвычайной ситуации на всей территории Украины на 30 дней и продлении карантина - до 24 апреля.

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"Пациенты Украины" - благотворительный фонд, целями которого является обеспечение всех пациентов страны эффективным лечением и влияние на принятие законов и политику в сфере здравоохранения.

Напомним:

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Украина, Сайт, Заболевание, Карантин, Заражение, Коронавирус.
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