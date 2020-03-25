Эпидемия: в ВСУ передали 100 тыс таблеток, 10 тыс респираторов и защитные комбинезоны

Новости Украины:В связи с распространением коронавируса в Украине благотворители снабдили Медсилы ВСУ сотнями тысяч медицинских препаратов и защитных масок.

По состоянию на 25 марта эпидситуация в армии контролируется, случаев заболевания коронавирусом Covid-19 не зафиксировано. Кроме того, ВСУ от благотворителей продолжают получать помощь - респираторы и антивирусные препараты.

Об этом сообщает АрмияInform со ссылкой на информацию заместителя командующего Медицинскими силами ВСУ Андрея Галушки.

"Эпидемиологическая ситуация в Вооруженных Силах в условиях профилактических мероприятий в государстве по борьбе с коронавирусной инфекцией по состоянию на 12:00 25 марта контролируемая и ни одного случая заболевания коронавирусом Covid-19 не зафиксировано", - отметил Галушка.

Он также рассказал, что на обращение Минобороны к военнослужащим запаса, волонтерам, неравнодушным гражданам, которые имеют соответствующий опыт работы в медицинской сфере, присоединиться совместно с медиками оборонного ведомства к борьбе с коронавирусом, уже откликнулись около 50 человек.

Кроме того, по словам представителя Командования Медицинскими силами ВСУ, от благотворителей получено также 10 000 респираторов, а одна из отечественных фармацевтических фирм в качестве гуманитарной помощи передала 100 тысяч таблеток амиксина - иммуностимулирующего противовирусного препарата. Эти лекарства доставят в медицинскую службу ООС.

По информации издания, 24 марта на передовую было отправлено 70 комплектов многоразовых защитных комбинезонов, 2 тысячи перчаток и специальных очков.

25 марта правительство ввело на всей территории Украины режим чрезвычайной ситуации до 24 апреля.

По состоянию на утро 25 марта в Украине зафиксировано 113 случаев коронавирусной болезни Covid-19, из них 4 летальных, 1 пациент выздоровел и уже выписан из больницы.

По данным Worldometers, в мире зафиксировано 436 538 случаев заражения коронавирусом, из них 19 643 летальных и 111 889 человек выздоровели.