Газ подешевел: В Кабмине снизили оптовую цену

Новости Бизнеса:В связи с распространением коронавируса и введением карантина в Украине, большинство граждан стали больше находится дома и возросли затраты на тепло.

Кабмин вместе с НАК "Нафтогаз Украины" принял решение о снижении оптовой цены на газ на 14%, что должно отразиться в платежках следующего месяца.

Об этом на заседании правительства сказал Премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Вместе с НАК "Нафтогаз Украины" мы обеспечили все условия для снижения цены на газ, приняв решение о снижении оптовой цены на 14% (в марте - ред.). Ожидаем оперативные решения на местах, чтобы люди почувствовали снижение в платежках уже в следующем месяце", - сказал Шмыгаль.

Как сообщалось ранее, цена газа на март для населения снижена на 14%.

Об этом заявили в Нафтогазе 23 марта.

Однако, отметили в Нафтогазе, есть нюанс - компания не поставляет газ напрямую населению, кроме Кировоградской области. Поэтому в НАК выразили надежду, что частные поставщики скорректируют свою цену в соответствии с рыночным снижением, и она не будет превышать 4,3 грн за кубометр.

Напомним:

При содействии дипломатических учреждений в Украину из-за рубежа уже вернулись 78 592 гражданина.