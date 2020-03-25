Газ подешевел: В Кабмине снизили оптовую цену

Кабмин вместе с НАК "Нафтогаз Украины" принял решение о снижении оптовой цены на газ на 14%, что должно отразиться в платежках следующего месяца.
Об этом на заседании правительства сказал Премьер-министр Денис Шмыгаль.
"Вместе с НАК "Нафтогаз Украины" мы обеспечили все условия для снижения цены на газ, приняв решение о снижении оптовой цены на 14% (в марте - ред.). Ожидаем оперативные решения на местах, чтобы люди почувствовали снижение в платежках уже в следующем месяце", - сказал Шмыгаль.
Как сообщалось ранее, цена газа на март для населения снижена на 14%.
Об этом заявили в Нафтогазе 23 марта.
Однако, отметили в Нафтогазе, есть нюанс - компания не поставляет газ напрямую населению, кроме Кировоградской области. Поэтому в НАК выразили надежду, что частные поставщики скорректируют свою цену в соответствии с рыночным снижением, и она не будет превышать 4,3 грн за кубометр.
Напомним:
При содействии дипломатических учреждений в Украину из-за рубежа уже вернулись 78 592 гражданина.
Минздрав также опубликовал инструкцию для возвращающихся домой украинцев. После возвращения домой стоит строго придерживаться режима самоизоляции.
Немецкие самолеты будут забирать украинских граждан из самых отдаленных уголков мира для их перевозки в Германию, откуда уже Украина будет помогать им добираться домой.
Большинство граждан Украины, которые оставались за рубежом на момент введения ограничительных мер для противодействия распространению Covid-19, уже вернулись из-за рубежа, еще 20 тыс. людей ожидают возможности вернуться на родину.
В связи с распространением коронавируса и желанием граждан вернутся домой, Украина организовала 4 вылет для эвакуации украинцев из Франции.