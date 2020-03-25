Емец вошел в состав государственной комиссии по ЧС

Министр здравоохранения Украины Илья Емец вошел в новый состав Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
Как сообщается на Телеграм-канале Министерства здравоохранения Украины, решение об этом было принято на внеочередном заседании правительства в среду, 25 марта.
"Одной из главных задач Государственной комиссии является координация деятельности центральных и местных органов исполнительной власти, связанной с обеспечением техногенно-экологической безопасности, защиты населения и территорий от последствий чрезвычайных ситуаций, мер противодействия террористической деятельности и военной угрозе, предотвращением чрезвычайных ситуаций и реагированию на них", - говорится в сообщении.
Как сообщалось, 23 марта ряд народных депутатов заявили, что министр здравоохранения Украины Илья Емец намерен подать в отставку.
Пресс-секретарь Емца Артем Дехтяренко эту информацию опроверг.
Напомним:
Министр здравоохранения Украины Илья Емец призвал народных депутатов проголосовать за введение чрезвычайного положения в стране из-за распространения острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2.
Премьер-министр Денис Шмыгаль считает, что на данный момент нет необходимости вводить чрезвычайное положение в Украине.