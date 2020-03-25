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Емец вошел в состав государственной комиссии по ЧС

Емец вошел в состав государственной комиссии по ЧС
10:54 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины:Глава Минздрава Илья Емец вошел в состав Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Министр здравоохранения Украины Илья Емец вошел в новый состав Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Как сообщается на Телеграм-канале Министерства здравоохранения Украины, решение об этом было принято на внеочередном заседании правительства в среду, 25 марта.

"Одной из главных задач Государственной комиссии является координация деятельности центральных и местных органов исполнительной власти, связанной с обеспечением техногенно-экологической безопасности, защиты населения и территорий от последствий чрезвычайных ситуаций, мер противодействия террористической деятельности и военной угрозе, предотвращением чрезвычайных ситуаций и реагированию на них", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, 23 марта ряд народных депутатов заявили, что министр здравоохранения Украины Илья Емец намерен подать в отставку.

Пресс-секретарь Емца Артем Дехтяренко эту информацию опроверг.

Напомним: 

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Минздрав, ЧС, Илья Емец, ТЭБ.
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