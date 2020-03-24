МИД: Германия поможет Украине в эвакуации людей из отдаленных уголков мира

Новости Украины:Во время брифинга с немецким коллегой Хайко Маасом, Дмитрий Кулеба заявил, что Германия поспособствует эвакуации украинцев.

Немецкие самолеты будут забирать украинских граждан из самых отдаленных уголков мира для их перевозки в Германию, откуда уже Украина будет помогать им добираться домой.

Об этом во время брифинга с немецким коллегой Хайко Маасом заявил глава МИДа Украины Дмитрий Кулеба.

"Сегодняшнюю беседу мы начали из противодействия коронавирусу, по координации усилий. Я благодарен моему коллеге за то, что он поддержал нашу просьбу, чтобы немецкие самолеты могли подхватывать, забирать наших граждан из отдаленных уголков мира для их перевозки в Германию, откуда уже Украина будет помогать им добираться до Отечества. Прежде всего речь идет о Латинской Америке", - сказал министр.

Он отметил, что обсудил с Маасом алгоритм, по которому это будет работать, пока этим занимаются посольства.

Напомним: