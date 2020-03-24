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Подорожание продуктов: Кличко обратился к Антимонопольному комитету

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Подорожание продуктов: Кличко обратился к Антимонопольному комитету
13:30 Сегодня Телеграф Фото: КГГА

Новости Украины:Мэр столицы Виталий Кличко призвал Антимонопольный комитет обратить внимание на внезапное подорожание продуктов в Киеве.

Мэр Киева Виталий Кличко обращается к Антимонопольному комитету с призывом взять на контроль ситуацию с повышением цен на продукты питания и товары первой необходимости, а собственников торговых сетей призывает не наживаться на людях в сложное для всех время.

"Люди сегодня очень взволнованы, идут в супермаркеты, запасаются продуктами питания, товарами первой необходимости, а отдельные торговые сети пользуются этим для заработка", - сказал Кличко во вторник в видеообращении.

Он подчеркнул: "Как городская власть, мы не имеем возможности контролировать рыночные цены, поэтому я хочу обратиться к Антимонопольному комитету - обратить внимание на эту проблему – необходимо вмешаться в эту ситуацию".

Более жесткие меры: Кличко допустил закрытие Киева на въезд и выезд

Также мэр призвал собственников торговых сетей не повышать необоснованно цены. "Бизнес – это бизнес, а есть и мародерство. Сегодня сложно всем, и не надо наживаться на людях в такое сложно время для страны", - подчеркнул Кличко.

Ситуация с коронавирусом в Киеве

По состоянию на утро 24 марта в Киеве выявили 29 случаев заражения коронавирусом.

Из-за распространения инфекции сначала в городе ввели карантин, а потом – чрезвычайную ситуацию.

Сегодня общественным транспортом в Киеве могут пользоваться только спасатели, медицинские работники, правоохранители, люди, которые работают в продуктовых магазинах, аптекари, работники ЖКХ, сотрудники стратегических предприятий. Все они получат специальные пропуска. Однако, в салон их будут пускать только в средствах индивидуальной защиты.

Коммунальщики Киева будут бороться с коронавирусом, обрабатывая дезинфицирующими средствами жилые многоэтажки.

Также в Киеве запрещено пользоваться детскими и спортивными площадками в парках, скверах и на придомовых территориях. Перед этим с населением должны провести разъяснительную работу.

Кроме того, в магазинах и аптеках ввели ограничения: на каждые 10 квадратных метров в помещении должен находиться только один человек.

23 марта в городе на карантин из-за пандемии коронавируса закрыли интернаты. Они закрыты на вход и выход.

Что такое коронавирус: официальная информация

Коронавирусная инфекция COVID-19 – это инфекционное заболевание, вызванное новым коронавирусом, который ранее у людей не обнаруживался. Воздействие данного вируса приводит к развитию респираторного гриппоподобного заболевания с такими симптомами как кашель, лихорадка и, в более тяжелых случаях, пневмония.

Для защиты от инфекции следует часто мыть руки и не прикасаться руками к лицу. 

Как распространяется инфекция

Новый коронавирус передается, главным образом, в результате контакта с инфицированным человеком при кашле или чихании или воздушно-капельным путем при вдыхании капель слюны или выделений из носа больного.

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Виталий Кличко, Киев, АМКУ, КГГА, Карантин, Коронавирус, Коронавирус в Киеве.
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