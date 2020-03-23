В Киеве вводят новые правила посещения магазинов и аптек

Новости Украины:Киеве с 25 марта вводятся ограничения на пребывание граждан в помещениях продуктовых магазинов и аптек.

В Киеве ввели новые правила посещения магазинов и аптек, сообщил мэр столицы Виталий Кличко в ходе онлайн-пресс-конференции в понедельник.

"Да, в магазинах и аптеках вводим дополнительные ограничения по количеству посетителей. В помещениях должен находиться один покупатель на 10 кв. м площади магазина. Владельцы магазинов и аптек должны придерживаться этих ограничений, а также обеспечить выполнение всех ранее введенных противоэпидемических мер", - сказал Кличко.

Он отметил, что доставка продуктов питания, лекарств, а также всех необходимых товаров и средств будет осуществляться в обычном режиме.

"Социальные работники города продолжают работу по обеспечению продуктами и другими необходимыми вещами одиноких киевлян преклонного возраста и паллиативных больных", - добавил Кличко.

По состоянию на утро 23 марта в Украине выявлены 73 пациента с COVID-19 в девяти областях и Киеве: Днепропетровская область — 2; Донецкая область — 1; Житомирская область — 2 (1 летальный); Ивано-Франковская область — 5 (1 летальный); Киев — 29; Киевская область — 5; Львовская область — 2; Тернопольская область — 1; Черновицкая область — 25 (1 летальный); Черкасская — 1.

Напомним: