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Карантин в Украине: в столице введено еще одно ограничение

Карантин в Украине: в столице введено еще одно ограничение
19:28 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: pixabay

Новости Украины:Срок действия запрета - до улучшения эпидемической ситуации.

В Киеве запрещено пользоваться детскими и спортивными площадками.

Об этом говорится в протоколе № 16 Постоянной комиссии ТЭБ и ЧС "О предотвращении распространения острой респираторной болезни COVID-19, вызванной короновирусом SARS-CoV-2, и введении дополнительных ограничительных мероприятий на территории города Киева от 21 марта, обнародованном на сайте КГГА .

"Районным в городе Киеве государственным администрациям, коммунальному объединению "Киевзеленстрой", ГУ Национальной полиции Украины в г. Киеве обеспечить проведение информационной и разъяснительной работы о запрете пользования детскими и спортивными площадками в парках, скверах и на придомовых территориях", - говорится в документе.

Ответственными за выполнение лицами определены: руководители районных в городе Киеве государственных администраций, и.о. генерального директора КО "Киевзеленстрой Алексей Король и начальник Главного управления Национальной полиции Украины в городе Киеве Андрей Крищенко.

Напомним: 

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Киев, КГГА, Карантин, Коронавирус.
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