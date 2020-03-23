Карантин ужесточают: список новых ограничений в связи с коронавирусом

Киев
С понедельника, 23 марта, пассажирский транспорт Киева будет перевозить только сотрудников критической сферы. Общественный транспорт будет перевозить медиков, спасателей, правоохранителей, специалистов сферы ЖКХ, продавцов продуктовых магазинов и аптек, а также сотрудников стратегических предприятий.
В общественном транспорте Киева начнут дежурить полицейские, которые будут проверять наличие пропуска.
КГГА опубликовала схемы маршрутов общественного транспорта для пассажиров, работающих на объектах критической инфраструктуры.
Фото: КГГА
Кличко заявил, что ограничения на передвижение общественного транспорта не затронут личный транспорт.
А такси будет работать в прежнем режиме.
С 21 марта в Киеве запрещено пользоваться детскими и спортивными площадками в парках, скверах и на придомовых территориях.
С 22 марта полиция вместе с военными будет патрулировать улицы.
С 25 марта в аптеках и продуктовых магазинах в Киеве должно находиться не более одного человека на 10 кв. м.
КГГА выделила 23 млн грн на дезинфекцию жилых домов.
Также Минздрав сообщает, что в столице заработали мультимедийные билборды с рекомендациями о том, как минимизировать возможность заражения коронавируса.
На улицах установлены билборды с номерами горячих линий, с помощью которых можно получить консультацию врача.
Черновцы
В Черновцах работает только спецтроллейбус. В области действует режим чрезвычайной ситуации, в связи с чем работа общественного транспорта полностью ограничена.
В частности, в Черновцах отменены все городские маршруты. Ездит только несколько троллейбусов со спецзнаками. При наличии служебных удостоверений они перевозят медиков, правоохранителей, спасателей, работников коммунальных предприятий.
Тернополь
С 23 марта городской транспорт Тернополя приостанавливает работу. Воспользоваться проездом смогут работники коммунальных и аварийных служб, врачи и сотрудники предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность города.
Для них запускают автобусные маршруты №1А, 5А, 6, 8, 23, 25, 35 и троллейбусы №2, 5, 7, 8, 9, 10, 11. На каждом таком транспортном средстве будет установлена табличка “Специальные перевозки”.
Черкассы
Горсовет Черкасс принял решение о прекращении работы общественного транспорта с 21 марта.
Перевозки медиков, работников коммунальных и аварийных служб, сотрудников предприятий с непрерывным циклом производства осуществляют троллейбусы со знаком “Красный крест” по пропуску. Все пассажиры данных категорий обязаны носить маски и перчатки.
Ужгород и Мукачево
Решение об ужесточении карантина приняла специальная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Ужгорода. С 20 марта все маршруты общественного транспорта в городе временно закрыты. Горсовет рекомендовал руководителям предприятий самостоятельно организовать перевозки сотрудников до места работы.
В Мукачево работу общественного транспорта полностью отменили с 21 марта. Также правоохранительным органам было поручено следить за соблюдением карантинного режима у водителей такси - все обязаны носить маски.
Луцк
Горсовет Луцка принял решение с 19 марта приостановить все маршруты для снижения вероятности распространения коронавируса.
Проезд за счет местного бюджета организовали врачам и сотрудникам стратегических учреждений. Руководителям предприятий рекомендовали запустить спецрейсы для подвоза работников.
Еще в одном городе Волынской области (Нововолынске) общественный транспорт прекратил работу из-за карантина с 20 марта.
Покровск отменил городские перевозки из-за нарушений
Маршруткам Покровска запретили осуществлять рейсовые перевозки на период карантина. Городской общественный транспорт был остановлен из-за того, что водители не соблюдали все необходимые мероприятия по дезинфекции в салоне.
Отмена льготного проезда
В рамках общенационального карантина с 17 марта по всей стране было ограничено количество пассажиров в троллейбусах, вагонах трамваев, автобусах, маршрутках до 10 человек.
Дополнительно в ряде городов временно отменили льготы на проезд для пенсионеров (пожилые люди входят в группу риска СOVID-19).
В Виннице с понедельника льготы не действуют в час пик (период с 5:30 до 10:00 и с 17:00 до 21:00).
20 марта льготный проезд отменили в общественном транспорте Запорожья, Хмельницкого, Житомира, Полтавы на время карантина. С 23 марта - в Одессе и Львове.
Напомним:
Министр здравоохранения Илья Емец выступает за введение в Украине чрезвычайного положения для противодействия распространению коронавируса.
По результатам исследований вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины и областных лабораторных центров в целом подтверждено 73 случая COVID-19.
Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с председателями областных государственных администраций и мэрами городов по предотвращению распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко назвал группы людей, которые наиболее подвержены вирусу COVID-19.
Минздрав также опубликовал инструкцию для возвращающихся домой украинцев. После возвращения домой стоит строго придерживаться режима самоизоляции.