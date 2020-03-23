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Карантин ужесточают: список новых ограничений в связи с коронавирусом

Карантин ужесточают: список новых ограничений в связи с коронавирусом
09:08 Сегодня Телеграф

Новости Украины:В Украине местные власти реагируют на распространение инфекции ужесточением карантина.

Киев

С понедельника, 23 марта, пассажирский транспорт Киева будет перевозить только сотрудников критической сферы. Общественный транспорт будет перевозить медиков, спасателей, правоохранителей, специалистов сферы ЖКХ, продавцов продуктовых магазинов и аптек, а также сотрудников стратегических предприятий.

В общественном транспорте Киева начнут дежурить полицейские, которые будут проверять наличие пропуска.

КГГА опубликовала схемы маршрутов общественного транспорта для пассажиров, работающих на объектах критической инфраструктуры.

Фото: КГГА

Кличко заявил, что ограничения на передвижение общественного транспорта не затронут личный транспорт.

А такси будет работать в прежнем режиме.

С 21 марта в Киеве запрещено пользоваться детскими и спортивными площадками в парках, скверах и на придомовых территориях.

С 22 марта полиция вместе с военными будет патрулировать улицы.

С 25 марта в аптеках и продуктовых магазинах в Киеве должно находиться не более одного человека на 10 кв. м.

КГГА выделила 23 млн грн на дезинфекцию жилых домов.

Также Минздрав сообщает, что в столице заработали мультимедийные билборды с рекомендациями о том, как минимизировать возможность заражения коронавируса.

На улицах установлены билборды с номерами горячих линий, с помощью которых можно получить консультацию врача.

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Черновцы

В Черновцах работает только спецтроллейбус. В области действует режим чрезвычайной ситуации, в связи с чем работа общественного транспорта полностью ограничена.

В частности, в Черновцах отменены все городские маршруты. Ездит только несколько троллейбусов со спецзнаками. При наличии служебных удостоверений они перевозят медиков, правоохранителей, спасателей, работников коммунальных предприятий.

Тернополь

С 23 марта городской транспорт Тернополя приостанавливает работу. Воспользоваться проездом смогут работники коммунальных и аварийных служб, врачи и сотрудники предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность города.

Для них запускают автобусные маршруты №1А, 5А, 6, 8, 23, 25, 35 и троллейбусы №2, 5, 7, 8, 9, 10, 11. На каждом таком транспортном средстве будет установлена табличка “Специальные перевозки”.

 Черкассы

Горсовет Черкасс принял решение о прекращении работы общественного транспорта с 21 марта.

Перевозки медиков, работников коммунальных и аварийных служб, сотрудников предприятий с непрерывным циклом производства осуществляют троллейбусы со знаком “Красный крест” по пропуску. Все пассажиры данных категорий обязаны носить маски и перчатки.

Ужгород и Мукачево

Решение об ужесточении карантина приняла специальная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Ужгорода. С 20 марта все маршруты общественного транспорта в городе временно закрыты. Горсовет рекомендовал руководителям предприятий самостоятельно организовать перевозки сотрудников до места работы.

В Мукачево работу общественного транспорта полностью отменили с 21 марта. Также правоохранительным органам было поручено следить за соблюдением карантинного режима у водителей такси - все обязаны носить маски.

Луцк

Горсовет Луцка принял решение с 19 марта приостановить все маршруты для снижения вероятности распространения коронавируса.

Проезд за счет местного бюджета организовали врачам и сотрудникам стратегических учреждений. Руководителям предприятий рекомендовали запустить спецрейсы для подвоза работников.

Еще в одном городе Волынской области (Нововолынске) общественный транспорт прекратил работу из-за карантина с 20 марта.

Покровск отменил городские перевозки из-за нарушений

Маршруткам Покровска запретили осуществлять рейсовые перевозки на период карантина. Городской общественный транспорт был остановлен из-за того, что водители не соблюдали все необходимые мероприятия по дезинфекции в салоне.

Отмена льготного проезда

В рамках общенационального карантина с 17 марта по всей стране было ограничено количество пассажиров в троллейбусах, вагонах трамваев, автобусах, маршрутках до 10 человек.

Дополнительно в ряде городов временно отменили льготы на проезд для пенсионеров (пожилые люди входят в группу риска СOVID-19).

В Виннице с понедельника льготы не действуют в час пик (период с 5:30 до 10:00 и с 17:00 до 21:00).

20 марта льготный проезд отменили в общественном транспорте Запорожья, Хмельницкого, Житомира, Полтавы на время карантина. С 23 марта - в Одессе и Львове.

Напомним: 

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Эпидемия, ВОЗ, Пандемия, Коронавирус, Коронавирус в Украине, Covid-19, Коронавирусная инфекция.
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