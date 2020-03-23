Защита от коронавируса: как правильно мыть руки

Из-за активного распространения коронавируса, представители ВОЗ регулярно напоминают гражданам о том, как можно защититься от новой болезни. И первое, на что стоит обратить внимание - это правильная гигиена.
Помимо того, что нужно соблюдать все правила и выходить на улицу только по необходимости, врачи напоминают, как правильно следить за личной гигиеной дома.
Помните, что руки необходимо мыть под теплой (не холодной!) проточной водой и обязательно с мылом, не менее 30 секунд.
нанесите достаточное количество мыла, чтобы оно покрывало всю поверхность рук, и разотрите средство в ладонях;
правой ладонью проведи поверх тыльной стороны левой с переплетенными пальцами — и наоборот;
промойте ладонь с ладонью с переплетенными пальцами;
промойте тыльную сторону пальцев, сцепив руки в импровизированном замке;
отдельно промойте большие пальцы на обеих руках;
пальцами, круговыми движениями, разотрите ладони;
тщательно смойте мыло под струей теплой воды;
высушите руки одноразовым полотенцем.
Руки нужно мыть после прихода с улицы, перед приемом пищи, после контакта с животными и больными людьми. Правильное мытье рук поможет избежать не только коронавируса, но и в целом поддержать здоровье.