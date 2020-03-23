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Защита от коронавируса: как правильно мыть руки

Защита от коронавируса: как правильно мыть руки
08:17 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:По всему миру вводятся жесткие карантинные меры, которые должны уменьшить шансы распространения вируса среди населения.

Из-за активного распространения коронавируса, представители ВОЗ регулярно напоминают гражданам о том, как можно защититься от новой болезни. И первое, на что стоит обратить внимание - это правильная гигиена.

Помимо того, что нужно соблюдать все правила и выходить на улицу только по необходимости, врачи напоминают, как правильно следить за личной гигиеной дома.

Помните, что руки необходимо мыть под теплой (не холодной!) проточной водой и обязательно с мылом, не менее 30 секунд.

  • нанесите достаточное количество мыла, чтобы оно покрывало всю поверхность рук, и разотрите средство в ладонях;

  • правой ладонью проведи поверх тыльной стороны левой с переплетенными пальцами — и наоборот;

  • промойте ладонь с ладонью с переплетенными пальцами;

  • промойте тыльную сторону пальцев, сцепив руки в импровизированном замке;

  • отдельно промойте большие пальцы на обеих руках;

  • пальцами, круговыми движениями, разотрите ладони;

  • тщательно смойте мыло под струей теплой воды;

  • высушите руки одноразовым полотенцем.

Руки нужно мыть после прихода с улицы, перед приемом пищи, после контакта с животными и больными людьми. Правильное мытье рук поможет избежать не только коронавируса, но и в целом поддержать здоровье.

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Все по теме:

Здоровье, Коронавирус, Мытье рук, Как правильно мыть руки, Советы медиков, Защита от коронавируса.
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