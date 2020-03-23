Глава Минздрава призывает ввести чрезвычайное положение в Украине

Министр здравоохранения Илья Емец выступает за введение в Украине чрезвычайного положения для противодействия распространению коронавируса.
Об этом в Facebook информирует Минздрав.
“Я говорил об этом еще с первого дня своей работы в правительстве. Это надо было делать с самого начала. Если бы это удалось, то такого распространения, которое сейчас развивается геометрически, не было бы”, - подчеркнул глава ведомства.
Илья Емец добавил, что для эффективной борьбы с распространением коронавируса все украинцы должны занять сознательную позицию, минимизировать контакты, соблюдать правила гигиены, а также выполнять советы Минздрава.
Напомним:
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