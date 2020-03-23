Глава Минздрава призывает ввести чрезвычайное положение в Украине

Новости Украины:Глава Минздрава Илья Емец выступает за внедрения в стране чрезвычайного положения.

Министр здравоохранения Илья Емец выступает за введение в Украине чрезвычайного положения для противодействия распространению коронавируса.

Об этом в Facebook информирует Минздрав.

“Я говорил об этом еще с первого дня своей работы в правительстве. Это надо было делать с самого начала. Если бы это удалось, то такого распространения, которое сейчас развивается геометрически, не было бы”, - подчеркнул глава ведомства.

Илья Емец добавил, что для эффективной борьбы с распространением коронавируса все украинцы должны занять сознательную позицию, минимизировать контакты, соблюдать правила гигиены, а также выполнять советы Минздрава.

Напомним: