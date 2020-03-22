Эвакуация украинцев: из Испании вернулись 216 граждан

Новости Украины:Из Испании в Украину накануне прибыл авиарейс из 216 украинцами.

В аэропорт "Борисполь" из Испании вечером 21 марта прибыл рейс с 216 гражданами Украины. Об этом сообщает пресс-служба МВД в Facebook.

"(21 марта - ред) в 17.15 в аэропорт "Борисполь" (терминал F) прибыл рейс 740 сообщением "Аликанте- Киев с 216 гражданами Украины на борту", - говорится в сообщении.

Пограничники и медработники аэропорта "Борисполь" провели украинцам температурный скрининг и забор материалов на экспресс-тесты на наличие коронавируса. Каждый заполнил карточку, где оставил свои данные для врачей.

По результатам анализа, люди с болезнью не обнаружены. Все граждане Украины пропущены на территорию государства в установленном порядке. Также обязательно всем раздают памятку о поведении во время карантина и обязательной самоизоляции на 14 дней.

Напомним: