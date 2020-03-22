Эвакуация украинцев: из Испании вернулись 216 граждан

В аэропорт "Борисполь" из Испании вечером 21 марта прибыл рейс с 216 гражданами Украины. Об этом сообщает пресс-служба МВД в Facebook.
"(21 марта - ред) в 17.15 в аэропорт "Борисполь" (терминал F) прибыл рейс 740 сообщением "Аликанте- Киев с 216 гражданами Украины на борту", - говорится в сообщении.
Пограничники и медработники аэропорта "Борисполь" провели украинцам температурный скрининг и забор материалов на экспресс-тесты на наличие коронавируса. Каждый заполнил карточку, где оставил свои данные для врачей.
По результатам анализа, люди с болезнью не обнаружены. Все граждане Украины пропущены на территорию государства в установленном порядке. Также обязательно всем раздают памятку о поведении во время карантина и обязательной самоизоляции на 14 дней.
Напомним:
На планете около 180 стран и территорий, где выявили вирус — среди них и Украина.
По состоянию на 21 марта в Украине 47 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 3 летальных, 1 пациент выздоровел и уже выписан из больницы.
По состоянию на 22:00 21 марта после закрытия границ из-за пандемии коронавируса в Украину при содействии дипломатических учреждений вернулись 59 494 граждане, что на 13,5 тыс. больше статистики предыдущего дня.
Международный аэропорт "Борисполь" с целью оптимизации хоздеятельности и уменьшения затрат на обслуживание инфраструктуры переведет все чартерные, санитарные, эвакуационные и другие технические рейсы международного сообщения из терминала D в терминал F в 00:01 по киевскому времени 18 марта.