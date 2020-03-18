Аэропорт Борисполь временно ограничивает работу

Международный аэропорт "Борисполь" с целью оптимизации хоздеятельности и уменьшения затрат на обслуживание инфраструктуры переведет все чартерные, санитарные, эвакуационные и другие технические рейсы международного сообщения из терминала D в терминал F в 00:01 по киевскому времени 18 марта.
"Соответствующее сообщение направлено ко всем контрагентам и орендаторам аэропорта, которые расположены на территории терминала D аэропорта "Борисполь", для принятия решения об ограничении их функциональной или хозяйственной деятельности", - отмечается в сообщении аэропорта, распространенном вечером во вторник.
Администрация "Борисполя" также приняла решение об обеспечении жизнедеятельности аэропорта минимально необходимым количеством работников.
"Для уменьшения расходов аэропорта проводятся мероприятия по безаварийной остановке объектов и отдельных систем предприятия с одновременным повышением пожарной и техногенной безопасности на объектах аэропорта "Борисполь", которые временно приостанавливают свою работу", - отмечается в сообщении.
В "Борисполе" отмечают, что дежурные и аварийные структурные подразделения аэропорта будут задействованы в количестве, необходимом для поддержания надлежащего уровня безопасности международного аэропорта в случае чрезвычайных ситуаций.
"К сожалению, результатом ограниченной хозяйственной деятельности аэропорта из-за прекращения регулярного пассажирского авиасообщения станет существенное снижение доходов предприятия", - отмечается в сообщении.
Напомним:
Министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что Украина вернет всех граждан домой и не позволит авиакомпаниям спекулировать на отмене рейсов.
В международном аэропорту "Киев" имени Игоря Сикорского отменены все рейсы, а в аэропорт "Борисполь" прибывают украинцы из-за границы, которых возвращают домой после закрытия воздушного сообщения.
С полуночи 16 марта до полуночи 17 марта, - государственную границу Украины в целом пересекло почти 86,5 тыс. человек как на въезд, так и на выезд из страны.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба уверяет, что всех украинцев из Шри-Ланки вернут на родину.