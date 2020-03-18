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Аэропорт Борисполь временно ограничивает работу

Аэропорт Борисполь временно ограничивает работу
10:51 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: пресс-служба аэропорта Борисполь

Новости Украины:Аэропорт "Борисполь" с 18 марта переведет все спецрейсы международного сообщения из терминала D в терминал F на период карантина.

Международный аэропорт "Борисполь" с целью оптимизации хоздеятельности и уменьшения затрат на обслуживание инфраструктуры переведет все чартерные, санитарные, эвакуационные и другие технические рейсы международного сообщения из терминала D в терминал F в 00:01 по киевскому времени 18 марта.

"Соответствующее сообщение направлено ко всем контрагентам и орендаторам аэропорта, которые расположены на территории терминала D аэропорта "Борисполь", для принятия решения об ограничении их функциональной или хозяйственной деятельности", - отмечается в сообщении аэропорта, распространенном вечером во вторник.

Администрация "Борисполя" также приняла решение об обеспечении жизнедеятельности аэропорта минимально необходимым количеством работников.

"Для уменьшения расходов аэропорта проводятся мероприятия по безаварийной остановке объектов и отдельных систем предприятия с одновременным повышением пожарной и техногенной безопасности на объектах аэропорта "Борисполь", которые временно приостанавливают свою работу", - отмечается в сообщении.

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В "Борисполе" отмечают, что дежурные и аварийные структурные подразделения аэропорта будут задействованы в количестве, необходимом для поддержания надлежащего уровня безопасности международного аэропорта в случае чрезвычайных ситуаций.

"К сожалению, результатом ограниченной хозяйственной деятельности аэропорта из-за прекращения регулярного пассажирского авиасообщения станет существенное снижение доходов предприятия", - отмечается в сообщении.

Напомним: 

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Аэропорт "Борисполь", Борисполь, Карантин, Терминал "D", Коронавирус, Терминал F.
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