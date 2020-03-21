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Коронавирус: КПВВ на линии разграничения прекращают пропуск людей

Коронавирус: КПВВ на линии разграничения прекращают пропуск людей
17:36 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:В зоне ООС с воскресенья временно прекращается пропуск лиц через линию разграничения.

В районе проведения операции Объединенных сил для недопущения распространения в Украине коронавируса будет временно прекращен пропуск через линию разграничения, сообщает пресс-центр штаба ООС.

"С целью эффективного противодействия и недопущения заноса на подконтрольную правительству Украины территорию коронавирусной инфекции с 00:00 22 марта 2020 года прекращается пропуск через линию разграничения лиц и транспортных средств", - говорится в сообщении. 

Отмечается, что пропуск представителей мониторинговых миссий ОБСЕ, ООН, МККК будет осуществляться по ранее установленному порядку.

"В исключительных случаях, при наличии критически важных жизненных обстоятельств и соответствующих подтверждающих документов, лицу может быть предоставлено разрешение на пересечение линии разграничения", добавили в ООС.

Напомним: 

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Коронавирус, КПВВ, ОРДЛО, ООС.
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