Коронавирус: КПВВ на линии разграничения прекращают пропуск людей

Новости Украины:В зоне ООС с воскресенья временно прекращается пропуск лиц через линию разграничения.

В районе проведения операции Объединенных сил для недопущения распространения в Украине коронавируса будет временно прекращен пропуск через линию разграничения, сообщает пресс-центр штаба ООС.

"С целью эффективного противодействия и недопущения заноса на подконтрольную правительству Украины территорию коронавирусной инфекции с 00:00 22 марта 2020 года прекращается пропуск через линию разграничения лиц и транспортных средств", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пропуск представителей мониторинговых миссий ОБСЕ, ООН, МККК будет осуществляться по ранее установленному порядку.

"В исключительных случаях, при наличии критически важных жизненных обстоятельств и соответствующих подтверждающих документов, лицу может быть предоставлено разрешение на пересечение линии разграничения", добавили в ООС.

Напомним: