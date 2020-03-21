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Гуманитарный коридор для граждан: Украина договорилась с Польшей

Гуманитарный коридор для граждан: Украина договорилась с Польшей
14:26 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото:rada.gov.ua

Новости Украины:Украинский Премьер-министр Денис Шмыгаль договорился с премьер-министром Польши Матеушом Моравецким о создании гуманитарного коридора.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий договорились о создании гуманитарного коридора для украинцев от границы Германии через Польшу во время карантинных мер.

 Об этом он написал в своем Твиттере.

"Поговорил по телефону с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким. Договорились создать гуманитарный коридор для украинцев от границы Германии через территорию Польши. Я также хотел бы выразить признательность польской стороне за включение украинцев в программу LOTdoDomu", - написал Шмыгаль на странице в Твиттере в субботу.

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Как сообщалось ранее, В Украину из Парижа прибыл первый специальный рейс со 132 украинцами на борту.

Напомним:

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Все по теме:

Украина, Польша, ВРУ, Коронавирус, Денис Шмыгаль.
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