"Час шопинга": Какие в Нидерландах приняли меры по коронавирусу

Новости мира:В связи с распространением коронавируса власти в Нидерландах организовали час шоппинга для пожилых людей.

В Нидерландах для людей пожилого возраста, больше других подверженных угрозе коронавирус, организовали час шопинга, в течение которого в супермаркеты будут пускать только их.

Об этом сообщает NOS.

"Сеть супермаркетов Albert Heijn установила "час шопинга" для людей старше 70 лет. Они могут делать покупки с 07:00 до 08:00 в рабочие дни. Только после этого супермаркеты откроются для остальных клиентов", - говорится в сообщении.

В то же время, как сообщает это же издание, в Нидерландах закрыли для посетителей дома престарелых.

Отмечается, что правительство приняло меры, чтобы защитить людей преклонного возраста, которые находятся в группе риска, а также медперсонал этих учреждений. Продлится ограничение до 6 апреля. Исключение предусмотрено только для родственников тех, кто умирает.

Как сообщалось, по последним данным, в Нидерландах коронавирусной инфекцией заболели 2460 человек. Умерли 76 человек в возрасте от 63 до 95 лет.

Напомним: