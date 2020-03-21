"Час шопинга": Какие в Нидерландах приняли меры по коронавирусу

В Нидерландах для людей пожилого возраста, больше других подверженных угрозе коронавирус, организовали час шопинга, в течение которого в супермаркеты будут пускать только их.
Об этом сообщает NOS.
"Сеть супермаркетов Albert Heijn установила "час шопинга" для людей старше 70 лет. Они могут делать покупки с 07:00 до 08:00 в рабочие дни. Только после этого супермаркеты откроются для остальных клиентов", - говорится в сообщении.
В то же время, как сообщает это же издание, в Нидерландах закрыли для посетителей дома престарелых.
Отмечается, что правительство приняло меры, чтобы защитить людей преклонного возраста, которые находятся в группе риска, а также медперсонал этих учреждений. Продлится ограничение до 6 апреля. Исключение предусмотрено только для родственников тех, кто умирает.
Как сообщалось, по последним данным, в Нидерландах коронавирусной инфекцией заболели 2460 человек. Умерли 76 человек в возрасте от 63 до 95 лет.
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