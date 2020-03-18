Нардеп Шахов заболел коронавирусом

Новости Украины:Министерство здравоохранения Украины официально подтверждает заражение коронавирусом одного из народных депутатов.

Среди 14 официально зафиксированных случаев COVID-19 в Украине есть народный депутат Украины, сообщает Минздрав.

"Проводятся все необходимые исследования и эпидемиологическое расследование. Ему предоставляется амбулаторное лечение в условиях самоизоляции", - говорится в сообщении.

В Минздраве напомнили, что согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, больных с Коронавирусная инфекцией при легком течении болезни можно лечить амбулаторно. В случае необходимости пациента будет госпитализирован. Медицинские работники проведут всю необходимую работу с людьми, которые контактировали с ним.

Народный депутат из группы "Доверие" Сергей Шахов, узнавший о своем подтверждающем коронавирус диагнозе по телефону, ожидает официальный документ из государственного медицинского учреждения.

"Сегодня позвонили мне из лаборатории и сказали, что подтверждается коронавирус… Если Шахов болен на коронавирус и я получу документ из лаборатории государственной, что все же я заболел, нет вопросов буду докладывать каждый день, что происходит с моим организмом", - сказал Шахов в среду днем в стриме на своей странице в соцсети Фейсбук.

Напомним: