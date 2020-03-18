Нардеп Шахов заболел коронавирусом

Среди 14 официально зафиксированных случаев COVID-19 в Украине есть народный депутат Украины, сообщает Минздрав.
"Проводятся все необходимые исследования и эпидемиологическое расследование. Ему предоставляется амбулаторное лечение в условиях самоизоляции", - говорится в сообщении.
В Минздраве напомнили, что согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, больных с Коронавирусная инфекцией при легком течении болезни можно лечить амбулаторно. В случае необходимости пациента будет госпитализирован. Медицинские работники проведут всю необходимую работу с людьми, которые контактировали с ним.
Народный депутат из группы "Доверие" Сергей Шахов, узнавший о своем подтверждающем коронавирус диагнозе по телефону, ожидает официальный документ из государственного медицинского учреждения.
"Сегодня позвонили мне из лаборатории и сказали, что подтверждается коронавирус… Если Шахов болен на коронавирус и я получу документ из лаборатории государственной, что все же я заболел, нет вопросов буду докладывать каждый день, что происходит с моим организмом", - сказал Шахов в среду днем в стриме на своей странице в соцсети Фейсбук.
Напомним:
17 марта Центр общественного здоровья Украины (ЦОЗ) сообщил, что в Украине лабораторно подтверждены 14 случаев Covid-19 (10 в Черновицкой области, по одной – в Житомирской и Киевской областях и два – в Киеве), из них два летальных (по одному в Черновицкий и Житомирской областях).
Инфицированный коронавирусом Covid-19 житель Киевской области и его близкие на данный момент находятся на самоизоляции, сообщила пресс-служба Киевской областной государственной администрации.
Народный депутат фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Олег Волошин сообщил, что получил отрицательные результаты экспресс-тестов на коронавирус.
На заседании областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Киевской областной государственной администрации сегодня в связи с коронавирусом было принято решение о введении режима чрезвычайной ситуации.