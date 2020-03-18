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Коронавирус в Украине: в Киевской области введен режим чрезвычайной ситуации
Коронавирус в Украине: в Киевской области введен режим чрезвычайной ситуации
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Коронавирус в Украине: в Киевской области введен режим чрезвычайной ситуации

Коронавирус в Украине: в Киевской области введен режим чрезвычайной ситуации
12:47 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:В Киевской области в связи с коронавирусом введен режим чрезвычайной ситуации.

На заседании областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Киевской областной государственной администрации сегодня в связи с коронавирусом было принято решение о введении режима чрезвычайной ситуации, сообщает пресс-служба Киевской облгосадминистрации.

"Проанализировав эпидемическую ситуацию на территории Киевской области, вызванную вирусом Covid-19, решили классифицировать ее как "Медико-биологическую чрезвычайную ситуации природного характера регионального уровня". И временно ввести на территории Киевской области режим чрезвычайной ситуации", - говорится в сообщении ОГА на странице в Фейсбуке.

Так, руководителем работ по ликвидации медико-биологической чрезвычайной ситуации природного характера регионального уровня назначили заместителя председателя КОДА Олега Торкунова, а руководителем штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации - директора Департамента здравоохранения КОДА Максима Ионова.

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"В условиях, когда надо максимально сосредоточиться на борьбе с COVID-19, на областном уровне принимаем все меры. В первую очередь – такие, что касаются поддержки медицинских работников, материально-технического обеспечения больниц и информационного обеспечения населения. Уже работает горячая линия в Департаменте здравоохранения КОДА. По телефону: 0456-31-00-46 врачи-консультанты предоставляют необходимую информацию о коронавирусе и о помощи при подозрении на Covid-19", - отметил временный исполняющий обязанности председателя Киевской облгосадминистрации Василий Володин.

Напомним: 

 

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Все по теме:

Киевская область, ВОЗ, Пандемия, Коронавирус, Коронавирус в Украине, Covid-19, Эпидемия коронавируса.
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