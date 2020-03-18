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Среда, 18.03.2020
Эпидемия коронавируса в Украине и мире: хроника событий 18 марта
Эпидемия коронавируса в Украине и мире: хроника событий 18 марта
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Эпидемия коронавируса в Украине и мире: хроника событий 18 марта

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Эпидемия коронавируса в Украине и мире: хроника событий 18 марта
10:33 Сегодня Телеграф Фото: Думская

Новости Украины:Хроника чрезвычайного происшествия, в которой собраны все главные новости Украины и мира о коронавирусе COVID-19.

По состоянию на утро 18 марта в мире зафиксирован 198 601 случай заражения коронавирусом, из них 82 779 человек выздоровели, 7 988 умерли. Коронавирус затронул 166 стран по всему миру

Важно знать:

  • в Украине зафиксировано 14 случаев заражения коронавирусом, 2 из которых - с летальным исходом;
  • до 3 апреля запрещена работа метро, а также междугородние и межобластные пассажирские перевозки;
  • городской транспорт работает с ограничениями;
  • за несоблюдение правил карантина предусмотрены штраф или уголовная ответственность;
  • количество инфицированных COVID-19 в мире превышает 196 тыс.

09:44 Коронавирус зафиксирован во всех 50 американских штатах и округе Колумбия, 100 человек скончались

09:34 Из-за пандемии коронавируса Covid-19 закрыт на карантин крупнейший в Украине и Восточной Европе промтоварный рынок "7 километр" в Одесской области.

08:46 По состоянию на утро 18 марта в мире зафиксирован 198 601 случай заражения коронавирусом, из них 82 779 человек выздоровели, 7 988 умерли.

01:08 Страны ЕС согласовали предложение главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о 30-дневном запрете на въезд в Евросоюз из-за коронавируса, сообщила канцлер Германии Ангела Меркель.

Коронавирус COVID-19: как страны живут на карантине

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В конце декабря власти Китая сообщили о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса COVID-19.

Вирус передается от человека к человеку, инкубационный период составляет около двух недель. 28 февраля Всемирная организация здравоохранения повысила оценку глобального риска распространения нового коронавируса COVID-19 с "высокого" до "очень высокого".

Ключевые рекомендации, как уберечь себя от опасности коронавируса:

  • Регулярно мойте руки с мылом (не менее 20 секунд) или обрабатывайте дезинфицирующими средствами; Избегайте близкого контакта с теми, кто имеет лихорадку или кашель;

  • Не прикасайтесь к лицу немытыми руками;

  • Тщательно готовьте пищу, в частности мясо и яйца;

  • Как можно чаще проветривайте помещение;

  • По возможности избегайте мест массового скопления людей.

Как предотвратить распространение инфекции:

  • Если чувствуете симптомы респираторного заболевания, ограничьте контакты с другими людьми и используйте защитную маску для лица (ее следует регулярно заменять / обеззараживать)

  • Если вы посещали страны, где зафиксированы случаи COVID-19, и в течение 2 недель после этого у вас возникли симптомы респираторного заболевания, немедленно обратитесь за медицинской помощью;

  • Во время кашля и чихания прикройте рот и нос согнутым локтем или одноразовой салфеткой, после чего выбросьте салфетку и вымойте руки.

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ВОЗ, Пандемия, Коронавирус, Коронавирус в Украине, Covid-19, Эпидемия коронавируса.
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