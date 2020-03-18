По данным ЮНЕСКО в мире из-за коронавируса школу не посещают около 850 млн детей

Новости Украины:В мире из-за коронавирусной эпидемии около 850 млн детей не имеют возможности ходить в школу.

По данным ЮНЕСКО, в мире более 849 млн детей не ходят в школу из-за коронавируса.

Об этом сообщает CNN.

"Коронавирус негативно влияет на образование более 849 млн детей во всем мире", - сообщили в СМИ.

В частности, указано, что власти 113 стран мира закрыли учебные заведения для детей, подростков и взрослых, чтобы сдержать распространение коронавируса.

"По данным ЮНЕСКО, 102 страны закрыли учебные заведения, что затронуло 849,4 млн детей и подростков", - указано в сообщении.

Напомним: