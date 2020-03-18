По данным ЮНЕСКО в мире из-за коронавируса школу не посещают около 850 млн детей

По данным ЮНЕСКО, в мире более 849 млн детей не ходят в школу из-за коронавируса.
Об этом сообщает CNN.
"Коронавирус негативно влияет на образование более 849 млн детей во всем мире", - сообщили в СМИ.
В частности, указано, что власти 113 стран мира закрыли учебные заведения для детей, подростков и взрослых, чтобы сдержать распространение коронавируса.
"По данным ЮНЕСКО, 102 страны закрыли учебные заведения, что затронуло 849,4 млн детей и подростков", - указано в сообщении.
Напомним:
По состоянию на утро 18 марта в мире зафиксирован 198 601 случай заражения коронавирусом, из них 82 779 человек выздоровели, 7 988 умерли. Коронавирус затронул 166 стран по всему миру.
17 марта Центр общественного здоровья Украины (ЦОЗ) сообщил, что в Украине лабораторно подтверждены 14 случаев Covid-19 (10 в Черновицкой области, по одной – в Житомирской и Киевской областях и два – в Киеве), из них два летальных (по одному в Черновицкий и Житомирской областях).
Страны ЕС согласовали предложение главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о 30-дневном запрете на въезд в Евросоюз из-за коронавируса.
Первый смертельный случай в результате заражения коронавируса был зафиксирован в Турции, а количество зараженных удвоилось.
Коронавирус зафиксирован во всех 50 американских штатах и округе Колумбия, 100 человек скончались.