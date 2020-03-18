Коронавирус в мире: сколько человек заболели

Число заразившихся коронавирусом COVID-19 в мире превысило 200 тыс. человек, сообщает в среду сайт Worldometer, собирающий такую статистику в режиме реального времени.
В пятерку стран, где выявлено наибольшее число случаев, входят Китай (свыше 80,8 тыс. человек), Италия (свыше 31,5 тыс. человек), Иран (свыше 16,1 тыс. человек), Испания (свыше 11,8 тыс.) и Германия (свыше 9,8 тыс.). Значительное число зараженных также в Южной Корее (свыше 8,4 тыс.), США (свыше 6,5 тыс.) и Франции (свыше 7,7 тыс.).
В общей сложности коронавирус выявили в 167 государствах и территориях.
При этом выздоровели к настоящему моменту 82,8 тыс. человек. Скончались от болезней или осложнений, вызванных вирусом, 8 009 человек.
Напомним:
По состоянию на утро 18 марта в мире зафиксирован 198 601 случай заражения коронавирусом, из них 82 779 человек выздоровели, 7 988 умерли. Коронавирус затронул 166 стран по всему миру.
17 марта Центр общественного здоровья Украины (ЦОЗ) сообщил, что в Украине лабораторно подтверждены 14 случаев Covid-19 (10 в Черновицкой области, по одной – в Житомирской и Киевской областях и два – в Киеве), из них два летальных (по одному в Черновицкий и Житомирской областях).
Страны ЕС согласовали предложение главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о 30-дневном запрете на въезд в Евросоюз из-за коронавируса.
Первый смертельный случай в результате заражения коронавируса был зафиксирован в Турции, а количество зараженных удвоилось.
Коронавирус зафиксирован во всех 50 американских штатах и округе Колумбия, 100 человек скончались.