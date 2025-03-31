Не пережил отца, умершего в 32 года: как погиб звезда "Ворона" Брэндон Ли и как выглядит могила актера

Сыну легендарного Брюса Ли могло бы исполнится 60 лет

Брэндон Ли — американский актер, который был сыном мастера восточных единоборств Брюса Ли. Он трагически погиб 31 марта 1993 года во время съемок мрачного, готического фильма "Ворон" (The Crow). В этот понедельник отмечается 32-я годовщина со дня смерти звезды.

Знаменитым отцу и сыну не удалось прожить долгую жизнь. Брэндон скончался так же неожиданно, как и его отец: в 1973 году из-за отека головного мозга в 32 года, а Ли-младший — в 28 лет, из-за несчастного случая на съемках "Ворона".

Брэндон Ли — что о нем известно

Родился 1 февраля 1965 года в Окленде, Калифорния, в семье Брюса и учительницы Линды Эмери. В 1971 году семья перебралась в Гонконг, где Брэндон и его младшая сестра Шеннон пошли в школу, а затем в колледж.

Брюс Ли с матерью и сыном Брэндоном в Лос-Анджелесе, 1970-е годы. Фото: Getty Images

После смерти Брюса Линда с детьми вернулась в США. В Лос-Анджелес Брэндон пошел в военную школу искусств IMB, которой руководили ученики Брюса Ли. Параллельно он выступал на сценах небольших театров, а также любил играть на гитаре.

Его дебют в Голливуде был сопровожден неудачами. Первые фильмы ("Кунг-фу" 1986, "Наследие ярости" 1986, "Разборки в маленьком Токио", 1991, "Огненный шторм", 1992) не вызвали восторг среди зрителей как в США, так и в Китае.

1992 год. Фото: Getty Images

У Брэндона началась депрессия, однако его всегда поддерживала его невеста Элиза Хаттон. Пара обручилась в октябре 1992 года и планировала пожениться в апреле 1993 года, но трагедия оборвала жизнь мужчины.

Брэндон с невестой Элизой Хаттон, 1992 год. Фото: Getty Images

Смерть на съемках "Ворона"

Наибольшую популярность с Брэндоном Ли получил фильм The Crow, который должен был стать прорывом молодого актера в Голливуде. Съемки картины начались в 1993 году на 28-летие Ли. В первом часу ночи 31 марта, при съемке сцены с выстрелом бандита (играл актер Майкл Масси), где герой Брэндона погибает, произошло несчастие. В пистолете (револьвер Smith & Wesson Model 629 калибра) осталась заглушка от холостого патрона, которая попала в ствол во время подготовки. Когда Масси выстрелил в Брэндона, остаток пули вылетел и смертельно ранил того в живот. Ли срочно доставили в больницу, но спустя несколько часов он скончался на операционном столе.

В "Вороне" актер сыграл персонажа Эрика Дрэйвена

Прокуратура квалифицировала смерть как результат преступной халатности. В августе 1993 года мать Брэндона подала иск против создателей фильма. Дело было урегулировано в октябре того же года на условиях, которые не были обнародованы.

Несмотря на трагедию с главным героем, "Ворона" решили доснять и выпустить на большие экраны. Сцену с выстрелом пересняли с дублером и другом Брэндона Ли, Чадом Стахелски. Недостающие эпизоды доработали с помощью технологии CGI — наложили лицо Ли на фигуру дублера. Картина, посвященная памяти погибшей звезды, получила огромный кассовый успех, а сама она стала культовой.

Как выглядит могила Брэндона Ли

Брэндон Ли похоронен рядом с отцом на кладбище Лейк Вью в Сиэтле, штат Вашингтон. На надгробном камне актера написана его цитата с одного интервью: "День и час нашей смерти сокрыты, поэтому мы думаем, что жизнь — неисчерпаемый колодец. Но любые вещи случаются лишь определённое количество раз, и на самом деле — это количество очень небольшое. Какое количество раз вам доведётся вспомнить день из детства, запечатлённый так глубоко, что без него невозможно представить свою жизнь? Возможно, ещё четыре раза, а может быть пять? А может и того меньше. Сколько ещё раз вы встретите восход полной луны? Возможно двадцать. И тем не менее, нам кажется, что всё будет происходить бесконечно".

Фото: Getty Images

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