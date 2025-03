Не дожила до своего 45-летия несколько дней: от чего умерла певица Квитка Цисык и как выглядит ее могила

Американка с украинскими корнями ушла из жизни совсем молодой

В эту субботу отмечается 27-я годовщина со дня смерти знаменитой американской певицы украинского происхождения Квитославы Цысик, более известной как Квитка Цысик (Kacey Cisyk от инициалов К.С.). Ее не стало всего за шесть дней до собственного дня рождения — 4 апреля 1998 года исполнительнице могло бы исполнится 45 лет.

Квитка стала известной благодаря исполнению украинских народных и эстрадных песен в США и за границей. Один единственный раз она приезжала на родину своих родителей в Украину. Рассказываем, что известно о жизни артистки, почему она так рано ушла из жизни и где похоронена.

Квитка Цысик — что о ней известно

Ее отец Владимир Цисык родился 20 сентября 1913 года в селе Лески (Ивано-Франковская область). Он был профессиональным скрипачом, работал во Львовском симфоническом оркестре. Весной 1944 года Владимир эмигрировал на Запад. В Германии он оказался в лагере для перемещенных лиц, затем женился на Иванне Кандяк-Лев, которую знал еще со Львова. В 1949 году супруги уехали в США, у них уже подрастала дочь Мария. Уже 4 апреля 1953 года в Куинсе родилась Квитослава.

Квитка с отцом Владимиром Цисык

В 5 лет Цысик с помощью отца, который в этот период преподавал в украинском музыкальном институте Америки, освоила скрипку. Окончила вокальное отделение Mannes School of Music в Нью-Йорке. Параллельно занималась в балетной школе.

Квитка играет на скрипке

Квитка Цисык получила популярность благодаря двум альбомам украинских песен — Songs of Ukraine (1980) и Two Colors (1989), которые стали номинантами престижной премии Грэмми. Оба альбома финансировались за свой счет и записывались в профессиональной студии вместе с мужем, звукорежиссером и отцом ее единственного сына Эдди — Эдвардом Раковичем. Эти записи принесли признание Квитке среди украинской диаспоры и в самой Украине.

Квитка с мужем Эдвардом Раковичем и сыном Эдди

В 1978 году песня в исполнении Цисык You Light Up My Life в одноименном фильме "Ты озаряешь мою жизнь" (1977) получила "Оскар". Из-за конфликта с режиссером фильма ее фамилию вырезали из титров.

Ее голос использовался в рекламных кампаниях таких брендов, как "Кока-Кола", American Airlines и "Макдональдс". До конца своей жизни она оставалась официальным голосом "Форд Моторз".

Исполнительница посетила Украину только однажды — в 1983 году. Вместе с матерью она приехала во Львов, где когда-то давно жили ее бабушка и дедушка. После провозглашения Независимости Цисык мечтала выступить с концертами на родине, но эти планы так и не удалось реализовать.

От чего в 44 года умерла Квитка Цисык

К сожалению, в 1992 году у артистки диагностировали рак молочной железы. Она боролась с болезнью шесть лет, но 29 марта 1998 года, за несколько дней до своего 45-летия, ушла из жизни. 30 марта прошла маленькая частная служба на Верхнем Вест-Сайде Мангеттена. 2 апреля панихида прошла в часовне на Аскольдовой могиле в Киеве.

Квитку похоронили на кладбище Святого Андрея в Нью-Джерси, США. Фото ее могилы нет в публичном доступе, однако память об американке с украинскими корнями увековечена в Украине: во Львове ее именем названа улица, а также установлен памятник в ее честь.

Памятный знак в честь Квитки Цисык во Львове

Напомним, что 28 марта родился украинский оперный певец Дмитрий Гнатюк. Он был одним из первых исполнителей хитов XX века — композиций "Черемшина", "Пісня про рушник", "Два кольори", гимну столицы "Києве мій".