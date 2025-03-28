От малоизвестной клубной певички до звезды мировой величины: история успеха Леди Гаги

В 39 лет знаменитость — успешная исполнительница, актриса, продюсер и филантроп

Леди Гага — одна из самых ярких и влиятельных поп-звезд современности. Ее путь к славе не был легким: она прошла через годы упорного труда, отказов и экспериментов, прежде чем стать иконой мировой музыки. Она известна как приверженец Демократической партии в США и даже выступала на инаугурации Байдена в 2021 году.

В эту пятницу знаменитость отмечает свой 39-й день рождения. "Телеграф" рассказывает об истории успеха Леди Гаги, которая осуществила настоящую американскую мечту.

Ранние годы и поиск себя

Настоящее имя певицы — Стефани Джоанн Анджелина Германотта. Она родилась 28 марта 1986 года в Нью-Йорке в итальянско-американской семье. С детства Стефани увлекалась музыкой: в 4 года начала играть на пианино, а в 13 уже писала свои первые песни. В 17 лет она поступила в школу искусств при Нью-Йоркском университете, но вскоре бросила учебу, чтобы полностью посвятить себя музыке.

Леди Гага в детстве и в юности

Поначалу Гага выступала в клубах Манхэттена, пробовала себя в роке и электронном андеграунде. В этот период она активно работала с продюсерами и искала свой стиль. Кумирами девушки были Дэвид Боуи, Queen и Мадонна.

Певица (посредине) начинала своб певческую карьеру с клубов. Фото: Getty Images

Прорыв и мировая слава

Первый серьезный успех пришел к ней в 2008 году с выпуском альбома The Fame. Синглы Just Dance и Poker Face мгновенно стали хитами, а сама Гага обрела репутацию эпатажной артистки с уникальным сценическим образом.

В последующие годы она укрепила свой статус мировой звезды, выпустив альбом Born This Way (2011), который затронул темы самопринятия и свободы самовыражения. Ее образы, экстравагантные наряды (например, знаменитое "мясное платье") и смелые перформансы сделали ее не только музыкальной, но и культурной иконой.

"Мясное платье" Гаги на церемонии VMA 2010. Фото: Getty Images

Певица в 2011 году. Фото: Getty Images

Гага на церемонии VMA в 2013 году. Фото: Getty Images

Эволюция и новые горизонты

Леди Гага не ограничивается только поп-музыкой. Она блестяще проявила себя в джазе, записав альбом Cheek to Cheek (2014) с Тони Беннеттом, а затем покорила Голливуд, сыграв главную роль в фильме "Рождение звезды" (2018). Ее песня Shallow принесла ей "Оскар" за лучшую оригинальную песню.

Позже она вернулась к своим электронным корням с альбомом Chromatica (2020) и продолжает удивлять поклонников новыми проектами. Стоит отметить, что сейчас исполнительница все чаще использует в своем стиле изысканность и элегантность, которая совсем не была ей свойственна в начале карьеры.

Гага на премьере фильма "Джокер 2" в Голливуде, сентябрь 2024 год. Фото: Getty Images

Певица на фотоколле в Венеции, сентябрь 2024 год. Фото: Getty Images

Икона и активистка

Леди Гага — не только певица, но и активный борец за права ЛГБТ+ и психическое здоровье. Она основала благотворительный фонд Born This Way Foundation, поддерживающий молодежь, борющуюся с тревожностью и депрессией.

Известно, что в 19 лет звезда подверглась сексуальному насилию. Гага до сих пор борется с посттравматическим стрессовым расстройством.

Помолвки Леди Гаги

У знаменитости был не один роман, при этом однажды Гага признавалась, что она бисексуальна. У нее были отношения с продюсером Робом Фюзари и с дизайнером Мэтью Уильямсом. Позже Леди Гага познакомилась с актером Тейлором Кинни, с которым в 2015 году обручилась. Однако отношения пары закончились спустя год. Следующим ее избранником стал агент по поиску талантов Кристиан Карино, с которым она тоже была помолвлена, однако этот союз также распался.

Тейлор Кинни - слева, Кристиан Карино - справа. Фото: Getty Images

Ее роман с предпринимателем Майклом Полански тоже привел к помолвке в 2024 году. Влюбленные до сих пор вместе.

Леди Гага обручена с Майклом Полански. Фото: Getty Images

Ранее мы рассказывали о родителях Леди Гаги. Оказывается, ее отец является поклонником Трампа.