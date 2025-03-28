Від маловідомої клубної співачки до зірки світової величини: історія успіху Леді Гаги

У 39 років знаменитість — успішна виконавиця, актриса, продюсер та філантроп

Леді Гага – одна з найяскравіших та найвпливовіших попзірок сучасності. Її шлях до слави не був легким: вона пройшла через роки наполегливої праці, відмов та експериментів, перш ніж стати іконою світової музики. Вона відома як прихильник Демократичної партії у США і навіть виступала на інавгурації Байдена у 2021 році.

Цієї п’ятниці знаменитість відзначає свій 39-й день народження. "Телеграф" розповідає про історію успіху Леді Гаги, яка здійснила справжню американську мрію.

Ранні роки і пошук себе

Справжнє ім’я співачки — Стефані Джоан Анджеліна Германотта. Вона народилася 28 березня 1986 року у Нью-Йорку в італійсько-американській родині. З дитинства Стефані захоплювалася музикою: у 4 роки почала грати на піаніно, а у 13 уже писала свої перші пісні. У 17 років вона вступила до школи мистецтв при Нью-Йоркському університеті, але незабаром покинула навчання, щоб повністю присвятити себе музиці.

Леді Гага в дитинстві та в юності

Спочатку Гага виступала в клубах Мангеттену, пробувала себе у року та електронному андеграунді. У цей період вона активно працювала з продюсерами та шукала свій стиль. Кумирами дівчини були Девід Боуї, Queen та Мадонна.

Співачка (посередині) починала свою співочу кар’єру з клубів. Фото: Getty Images

Прорив і світова слава

Перший серйозний успіх прийшов до неї у 2008 році із випуском альбому The Fame. Сингли Just Dance та Poker Face миттєво стали хітами, а сама Гага здобула репутацію епатажної артистки з унікальним сценічним образом.

У наступні роки вона зміцнила свій статус світової зірки, випустивши альбом Born This Way (2011), який торкнувся тем самоприйняття і свободи самовираження. Її образи, екстравагантні вбрання (наприклад, знаменита "м’ясна сукня") та сміливі перформанси зробили її не лише музичною, а й культурною іконою.

"М’ясна сукня" Гаги на церемонії VMA 2010. Фото: Getty Images

Співачка у 2011 році. Фото: Getty Images

Гага на церемонії VMA у 2013 році. Фото: Getty Images

Еволюція і нові горизонти

Леді Гага не обмежується лише попмузикою. Вона блискуче проявила себе в джазі, записавши альбом Cheek to Cheek (2014) із Тоні Беннеттом, а потім підкорила Голлівуд, зігравши головну роль у фільмі "Народження зірки" (2018). Її пісня Shallow принесла їй "Оскар" за найкращу оригінальну пісню.

Пізніше вона повернулася до свого електронного коріння з альбомом Chromatica (2020) і продовжує дивувати шанувальників новими проєктами. Варто зазначити, що зараз виконавиця все частіше використовує у своєму стилі вишуканість та елегантність, яка зовсім не була їй властива на початку кар’єри.

Гага на прем’єрі "Джокер 2" у Голлівуді, вересень 2024 року. Фото: Getty Images

Співачка на фотоколлі у Венеції, вересень 2024 року. Фото: Getty Images

Ікона та активістка

Леді Гага — не лише співачка, а й активний борець за права ЛГБТ+ та психічне здоров’я. Вона заснувала благодійний фонд Born This Way Foundation, який підтримує молодь, яка бореться із тривожністю та депресією.

Відомо, що у 19 років зірка зазнала сексуального насильства. Гага досі бореться із посттравматичним стресовим розладом.

Заручини Леді Гаги

У знаменитості був не один роман, при цьому Гага зізнавалася, що вона бісексуальна. У неї були стосунки з продюсером Робом Фюзарі та з дизайнером Метью Вільямсом. Пізніше Леді Гага познайомилася з актором Тейлором Кінні, з яким у 2015 році побралася. Однак стосунки пари закінчилися за рік. Наступним її обранцем став агент із пошуку талантів Крістіан Каріно, з яким вона теж була заручена, проте цей союз також розпався.

Тейлор Кінні — зліва, Крістіан Каріно — справа. Фото: Getty Images

Її роман з підприємцем Майклом Поланскі теж призвів до заручин у 2024 році. Закохані досі разом.

Леді Гага заручена з Майклом Поланські. Фото: Getty Images

Раніше ми розповідали про батьків Леді Гаги. Виявляється, її батько є шанувальником Трампа.