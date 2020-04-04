Знаменательные события в истории: 4 апреля 2020 года

Праздники:
День веб-мастера.
День святого Исидора - покровителя Интернета (День Интернета).
Международный день просвещения по вопросам минной опасности и помощи в деятельности, связанной с разминированием.
Всемирный день крысы.
История:
1932 - Американский ученый Кинг впервые выделил витамин C (аскорбиновую кислоту).
1949 - Создана Организация Североатлантического договора (НАТО).
1975 - катастрофа C-5 под Таншоннятом. Погибли 155 человек, в основном дети.
1983 - Состоялся первый полет американского космического челнока "Челленджер".
2004 - официально включен украинский язык интерфейса украинской Википедии.
2011 - в столице ДРК городе Киншасе произошла авиакатастрофа самолета "CRJ-100".
Родились в этот день:
1758 - Пьер Поль Прюдон, французский художник.
1818 - Майн Рид, английский писатель, автор приключенческих романов.
1953 - Квитка Цисык, американская певица украинского происхождения, исполнительница украинских народных и популярных песен.
1960 - Богдан Макуц, украинский гимнаст.
1965 - Роберт Дауни младший, американский актер, обладатель премии BAFTA.
1967 - Дмитрий Нагиев, актер, шоумен.
1979 - Роберто Луонго, канадский хоккеист, Олимпийский чемпион—2010, обладатель Кубка мира—2004, двукратный чемпион мира.
1987 - Сара Гадон, канадская актриса.
Ушли из жизни:
1806 - Карло Гоцци, итальянский драматург.
1841 - Уильям Гаррисон, 9-й президент США (4 марта – 4 апреля 1841), американский военачальник и политик.
1968 - Мартин Лютер Кинг, афроамериканский борец против расовой дискриминации в США, Нобелевский лауреат.
Именины:
Василий, Дарья, Исаакий, Таисия.