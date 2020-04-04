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Суббота, 04.04.2020
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Знаменательные события в истории: 4 апреля 2020 года

Знаменательные события в истории: 4 апреля 2020 года
07:03 Сегодня Телеграф

В этот день, 4 апреля - самое интересное, что произошло в Украине и мире!

Праздники:

День веб-мастера.

День святого Исидора - покровителя Интернета (День Интернета).

Международный день просвещения по вопросам минной опасности и помощи в деятельности, связанной с разминированием.

Всемирный день крысы.

История:

1932 - Американский ученый Кинг впервые выделил витамин C (аскорбиновую кислоту).

1949 - Создана Организация Североатлантического договора (НАТО).

1975 - катастрофа C-5 под Таншоннятом. Погибли 155 человек, в основном дети.

1983 - Состоялся первый полет американского космического челнока "Челленджер".

2004 - официально включен украинский язык интерфейса украинской Википедии.

2011 - в столице ДРК городе Киншасе произошла авиакатастрофа самолета "CRJ-100".

Родились в этот день:

1758 - Пьер Поль Прюдон, французский художник.

1818 - Майн Рид, английский писатель, автор приключенческих романов.

1953 - Квитка Цисык, американская певица украинского происхождения, исполнительница украинских народных и популярных песен.

1960 - Богдан Макуц, украинский гимнаст.

1965 - Роберт Дауни младший, американский актер, обладатель премии BAFTA.

1967 - Дмитрий Нагиев, актер, шоумен.

1979 - Роберто Луонго, канадский хоккеист, Олимпийский чемпион—2010, обладатель Кубка мира—2004, двукратный чемпион мира.

1987 - Сара Гадон, канадская актриса.

Ушли из жизни:

1806 - Карло Гоцци, итальянский драматург.

1841 - Уильям Гаррисон, 9-й президент США (4 марта – 4 апреля 1841), американский военачальник и политик.

1968 - Мартин Лютер Кинг, афроамериканский борец против расовой дискриминации в США, Нобелевский лауреат.

Именины:

Василий, Дарья, Исаакий, Таисия. 

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Все по теме:

Праздник, История, Именины, Ушли из жизни, Родились в этот день, Знаменательные события, 4 апреля.
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