Не дожила до свого 45-річчя кілька днів: від чого померла співачка Квітка Цісик і як виглядає її могила

Американка з українським корінням пішла з життя зовсім молодою

Цієї суботи відзначаються 27 роковини від дня смерті знаменитої американської співачки українського походження Квітослави Цісик, більш відомої як Квітка Цісик (Kacey Cisyk від ініціалів К.С.). Її не стало всього за шість днів до власного дня народження — 4 квітня 1998 року виконавиці могло б виповниться 45 років.

Квітка стала відомою завдяки виконанню українських народних та естрадних пісень у США та за кордоном. Один раз вона приїжджала на батьківщину своїх батьків в Україну. Розповідаємо, що відомо про життя артистки, чому вона так рано пішла з життя та де похована.

Квітка Цісик — що про неї відомо

Її батько Володимир Цісик народився 20 вересня 1913 року у селі Ліски (Івано-Франківська область). Він був професійним скрипалем, працював у Львівському симфонічному оркестрі. Весною 1944 року Володимир емігрував на Захід. У Німеччині він опинився у таборі для переміщених осіб, потім одружився з Іванною Кандяк-Лев, яку знав ще зі Львова. У 1949 році подружжя поїхало до США, у них уже підростала дочка Марія. Вже 4 квітня 1953 року у Квінсі народилася Квітослава.

Квітка з батьком Володимиром Цісиком

У 5 років Цісик за допомогою батька, який у цей період викладав в українському музичному інституті Америки, опанувала скрипку. Закінчила вокальне відділення Mannes School of Music у Нью-Йорку. Паралельно займалася у балетній школі.

Квітка грає на скрипці

Квітка Цісик набула популярності завдяки двом альбомам українських пісень — Songs of Ukraine (1980) та Two Colors (1989), які стали номінантами престижної премії Ґреммі. Обидва альбоми фінансувалися власним коштом і записувалися у професійній студії разом із чоловіком, звукорежисером та батьком її єдиного сина Едді — Едвардом Раковичем. Ці записи принесли визнання Квітці серед української діаспори й у самій Україні.

Квітка з чоловіком Едвардом Раковичем та сином Едді

У 1978 році пісня у виконанні Цісик You Light Up My Life в однойменному фільмі "Ти освітлюєш моє життя" (1977) отримала "Оскар". Через конфлікт із режисером фільму її прізвище вирізали з титрів.

Її голос використовувався у рекламних кампаніях таких брендів, як "Кока-Кола", American Airlines та "Макдональдс". До кінця свого життя вона залишалася офіційним голосом "Форд Моторз".

Виконавиця відвідала Україну лише одного разу — 1983 року. Разом із матір’ю вона приїхала до Львова, де колись давно жили її бабуся та дідусь. Після проголошення Незалежності Цісик мріяла виступити з концертами на батьківщині, але ці плани так і не вдалося реалізувати.

Від чого у 44 роки померла Квітка Цісик

На жаль, 1992 року в артистки діагностували рак молочної залози. Вона боролася із хворобою шість років, але 29 березня 1998 року, за кілька днів до свого 45-річчя, пішла з життя. 30 березня відбулася маленька приватна служба на Верхньому Вест-Сайді Мангеттену. 2 квітня панахида пройшла у каплиці на Аскольдовій могилі у Києві.

Квітку поховали на цвинтарі Святого Андрія у Нью-Джерсі, США. Фото її могили немає у публічному доступі, проте пам’ять про американку з українським корінням увічнена в Україні: у Львові її ім’ям названо вулицю, а також встановлено пам’ятник на її честь.

Пам’ятний знак на честь Квітки Цісик у Львові

