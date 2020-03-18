В Турции умер первый человек от коронавируса

Первый смертельный случай в результате заражения коронавируса был зафиксирован в Турции, а количество зараженных удвоилось.
Об этом сообщил Министр здравоохранения Турции Фахреттин Ходжа.
"Впервые в борьбе с коронавирусом мы потеряли больного. Ему 89 лет. На сегодня из проведенных тестов 51 положительный результат. Общее количество больных составило 98", - сообщил министр.
Пациент, который умер, был заражен человеком, вернувшимся из поездки в Китай.
Министр также напомнил, что в группе риска люди с низкой резистентностью и хроническими заболеваниями, поэтому пожилые люди должны быть очень осторожными. Он призвал строго придерживаться карантинных мероприятий и совместно противостоять вирусу, в частности прилагать усилия в ближайшие 1,5-2 месяца.
Напомним:
По состоянию на 17 марта в мире зарегистрировано более 183 тысяч случаев заражения коронавирусною болезнью COVID-19, 7168 человек умерли, почти 80 тысяч выздоровели.
Число зараженных коронавирусом на территории Турции стремительно растет. Так, например, вчера этот показатель вырос более чем в два раза за сутки и составил 47 случаев в сравнении с 18-ю по состоянию на позавчера.
В Турции госслужащим запретили выезжать за пределы государства с целью минимизации возможности попадания вируса в страну. Соответствующий указ издал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
До полуночи 18 марта из девяти стран Европы в Турцию будут эвакуированы 3614 турецких граждан.