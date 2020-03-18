В Турции умер первый человек от коронавируса

Новости мира:Общее число выявленных больных в Турции возросло за сутки вдвое и достигло 98.

Первый смертельный случай в результате заражения коронавируса был зафиксирован в Турции, а количество зараженных удвоилось.

Об этом сообщил Министр здравоохранения Турции Фахреттин Ходжа.

"Впервые в борьбе с коронавирусом мы потеряли больного. Ему 89 лет. На сегодня из проведенных тестов 51 положительный результат. Общее количество больных составило 98", - сообщил министр.

Пациент, который умер, был заражен человеком, вернувшимся из поездки в Китай.

Министр также напомнил, что в группе риска люди с низкой резистентностью и хроническими заболеваниями, поэтому пожилые люди должны быть очень осторожными. Он призвал строго придерживаться карантинных мероприятий и совместно противостоять вирусу, в частности прилагать усилия в ближайшие 1,5-2 месяца.

Напомним: