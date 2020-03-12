Турецкие меры ко COVID-19: В Стамбуле закроют театры и музеи

Новости мира:Власти в Стамбуле планируют закрыть ряд культурных учреждений, которые подчиняются городскому муниципалитету и мэрии.

Городские власти Стамбула из-за коронавируса решили закрыть ряд культурных учреждений: концертный зал "Джемаль Рэй", театры, музеи, которые подчиняются Стамбульскому муниципалитету и мэрии.

Об этом заявил мэр Стамбула Экрем Имамоглу, сообщает собкор Укринформа.

"Мы приняли решение о прекращении деятельности и закрытия для посетителей концертного зала "Джемаль Решет Рэй" (один из крупнейших в стране - ред.), городских театров, музеев, подведомственных Стамбульскому муниципалитету и мэрии", - сказал Имамоглу.

По его словам, в начале апреля примут отдельное решение о возобновлении деятельности этих учреждений.

По решению Государственной железной дороги Турции, прекращено железнодорожное сообщение между Стамбулом и столицей Болгарии Софией, между которыми ежедневно курсировал скоростной поезд. Также после ежедневного обслуживания осуществляется дезинфекция всех вагонов поездов - как на обычных, так и на скоростных линиях, а также поездов метро.

Напомним, о первом случае заражения коронавирусом в Турции было сообщено в ночь с 10 на 11 марта. В связи с этим и общей ситуацией распространения коронавируса в мире в Турции перенесли на месяц международные массовые мероприятия и рекомендуют отложить начало туристического сезона.