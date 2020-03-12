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Украина рассмотрит ограничение полетов еще в две европейские страны

Украина рассмотрит ограничение полетов еще в две европейские страны
13:21 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: pixabay.com

Новости Украины:МИД Украины рассмотрит ограничение полетов в Германию и Францию.

Министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что сегодня его ведомство и авиаперевозчики рассмотрят вопрос об ограничении авиационных полетов с Германией и Францией.

Об этом министр сообщил на брифинге по итогам заседания оперативного штаба МИД для реагирования на распространение коронавируса COVID-19 в мире. "Мы как раз сегодня будем собираться с авиаперевозчиками. Сейчас рассматривается (вопрос) об ограничении авиарейсов с Германией и Францией", - отметил Криклий. Также он заявил о мерах по ограничению авиаперевозок с другими странами, в частности с Италией. По его словам, три авиаперевозчика летали из Украины в шесть итальянских городов.

Украина приостановила авиасообщение с Италией

"Четыре направления - это Бергамо, Милан, Рим и Венеция - осуществляли МАУ. Уже два направления они закрыли, остаются Милан и Рим. Они сегодня-завтра совершают последние рейсы для того, чтобы вывезти пассажиров. И остается только Рим для того, чтобы мы могли вернуть украинцев, и на этом направлении мы тоже осуществляем дополнительные меры контроля", - сказал министр.

Также он отметил, что авиаперевозчики SkyUp и Alitalia закрыли авиарейсы. Кроме того, приостановлены авиаперевозки из Китая, закрыто авиапространство с Ираном.

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Германия, Франция, МИД Украины, Коронавирус, Владислав Криклий.
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