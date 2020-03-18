Шмыгаль призвал руководителей вузов не выселять студентов из общежитий

Новости Украины:Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль призвал руководителей высших учебных заведений не выселять на время карантина студентов из общежитий.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль призвал ректоров не выселять студентов из общежитий и содействовать в обеспечении продуктами и лекарствами.

"Я обращаюсь к ректорам и руководителям учебных заведений, где сейчас карантин, и попрошу с пониманием относиться к студентам, которые сейчас проживают в общежитиях. Не отправлять их домой, многим из этих студентов некуда ехать, это студенты из оккупированных территорий", - сказал Шмыгаль на заседании правительства в среду, которое транслируется на канале Кабмина в YouTube.

Премьер призвал руководителей образовательных учреждений, кроме того, что не выселить студентов из общежитий, а наоборот содействовать тому, чтобы они оставались там и помогать с обеспечением продуктов и лекарств.

Напомним: