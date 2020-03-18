Шмыгаль призвал руководителей вузов не выселять студентов из общежитий

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль призвал ректоров не выселять студентов из общежитий и содействовать в обеспечении продуктами и лекарствами.
"Я обращаюсь к ректорам и руководителям учебных заведений, где сейчас карантин, и попрошу с пониманием относиться к студентам, которые сейчас проживают в общежитиях. Не отправлять их домой, многим из этих студентов некуда ехать, это студенты из оккупированных территорий", - сказал Шмыгаль на заседании правительства в среду, которое транслируется на канале Кабмина в YouTube.
Премьер призвал руководителей образовательных учреждений, кроме того, что не выселить студентов из общежитий, а наоборот содействовать тому, чтобы они оставались там и помогать с обеспечением продуктов и лекарств.
Напомним:
В Украине по состоянию на 20:00 17 марта официально зарегистрировано 14 случаев заболевания Covid-19, два из них - летальные.
Только 17 марта было выявлено 7 новых случаев болезни, один -- у жителя Киевской области. Также среди инфицированных - двое детей в возрасте 1 год 10 месяцев и 6 месяцев. Все они являются контактными лицами ранее подтвержденного случая. В целом вирусологическая референс-лаборатория Центра общественного здоровья исследовала более 640 образцов.
В Украине с 12 марта по 3 апреля введен карантин. Города стали закрывать все заведения, кроме продуктовых магазинов и аптек. Граница для иностранцев закрыта, междугороднее автобусное и железнодорожное сообщение с 18 марта приостановлено.
17 марта в 23:00 прекратили движение метрополитена в Киеве, в других городах метро тоже не работает. Столичные власти заменили его наземным транспортом, хотя в пассажирский транспорт будут пускать только по 10 человек, и то только тех, кто будет в медицинской маске