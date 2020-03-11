Украина на карантине: опубликовано решение Кабмина

Решение Кабинета министров Украины о карантине в стране из-за коронавируса было опубликовано 11 марта. Об этом сообщает Правительственный портал.
Как сообщается, с целью предотвращения распространения на территории Украины коронавируса COVID-19 и с учетом решения Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций от 10 марта 2020 Кабмин постановил:
Установить с 12 марта по 3 апреля 2020 года на всей территории Украины карантин, запретив:
посещение учебных заведений ее соискателями;
проведение всех массовых мероприятий, в которых принимают участие более 200 человек, кроме мероприятий, необходимых для обеспечения работы органов государственной власти и органов местного самоуправления;
спортивные мероприятия разрешается проводить без участия зрителей (болельщиков).
Также Министерствам, другим центральным органам исполнительной власти, областным, Киевской городской государственным администрациям вместе с органами местного самоуправления обеспечить:
организацию выполнения и контроль за соблюдением на соответствующей территории требований этого постановления, своевременным и полным проведением профилактических и противоэпидемических мероприятий;
представлять ежедневно Министерству здравоохранения информацию о проведении мероприятий по предотвращению распространения коронавируса COVID-19 для ее обобщения и информирования Кабинета министров.
МОН также рекомендует учреждениям образования:
Как сообщалось, в Украине с 12 марта до 3 апреля будут закрыты учебные заведения, запретят массовые и спортивные мероприятия и закроют авиасообщение с некоторыми странами.
Министерство иностранных дел создало оперативный штаб для координации работы МИД, причастных органов власти и международных организаций с целью защиты граждан за рубежом и предоставления актуальной информации по распространению Covid-19 в мире