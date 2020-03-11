Украина на карантине: опубликовано решение Кабмина

Новости Украины:Согласно постановлению, в Украине запрещается проведение массовых мероприятий с участием более 200 человек.

Решение Кабинета министров Украины о карантине в стране из-за коронавируса было опубликовано 11 марта. Об этом сообщает Правительственный портал.

Как сообщается, с целью предотвращения распространения на территории Украины коронавируса COVID-19 и с учетом решения Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций от 10 марта 2020 Кабмин постановил:

Установить с 12 марта по 3 апреля 2020 года на всей территории Украины карантин, запретив:

посещение учебных заведений ее соискателями;

проведение всех массовых мероприятий, в которых принимают участие более 200 человек, кроме мероприятий, необходимых для обеспечения работы органов государственной власти и органов местного самоуправления;

спортивные мероприятия разрешается проводить без участия зрителей (болельщиков).

Также Министерствам, другим центральным органам исполнительной власти, областным, Киевской городской государственным администрациям вместе с органами местного самоуправления обеспечить:

организацию выполнения и контроль за соблюдением на соответствующей территории требований этого постановления, своевременным и полным проведением профилактических и противоэпидемических мероприятий;

представлять ежедневно Министерству здравоохранения информацию о проведении мероприятий по предотвращению распространения коронавируса COVID-19 для ее обобщения и информирования Кабинета министров.

МОН также рекомендует учреждениям образования:

Отказаться от проведения и участия в массовых мероприятиях в помещениях и на территории учреждений образования, в частности пробного внешнего независимого оценивания, олимпиад, соревнований, конкурсов, выставок и т. п.;

Не направлять соискателей образования и сотрудников учреждений в страны с высокой степенью риска заражения;

Информировать соискателей образования и сотрудников учреждений относительно того, как предотвратить распространение болезни и действий в случае заболевания;

Разработать мероприятия по проведению занятий с помощью дистанционных технологий и по отработке занятий согласно учебных планов после нормализации эпидемической ситуации;

Разработать мероприятия по частичному переводу работников на дистанционную работу;

Обеспечить профилактические меры, которые предотвратят массовое распространение острой респираторной болезни, вызванной коронавирусом, и острых респираторных инфекций;

Выделить в общежитиях учреждений профтех, профессионального передвысшего, высшего, последипломного образования места для изоляции соискателей образования с признаками острых респираторных заболеваний;

Выполнять решения временных областных противоэпидемических комиссий;

Ограничить проведение запланированных совещаний, профилактических мероприятий, проверок, экспертиз до нормализации эпидемической ситуации.

Как сообщалось, в Украине с 12 марта до 3 апреля будут закрыты учебные заведения, запретят массовые и спортивные мероприятия и закроют авиасообщение с некоторыми странами.

Министерство иностранных дел создало оперативный штаб для координации работы МИД, причастных органов власти и международных организаций с целью защиты граждан за рубежом и предоставления актуальной информации по распространению Covid-19 в мире