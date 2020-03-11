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Эпидемия Covid-19: МИД выразил готовность защищать украинцев за границей

Эпидемия Covid-19: МИД выразил готовность защищать украинцев за границей
10:23 Сегодня Телеграф Фото: mfa.gov.ua

Новости Украины:Дмитрий Кулеба создал оперативный штаб для реагирования на распространение коронавируса.

Министерство иностранных дел создало оперативный штаб для координации работы МИД, причастных органов власти и международных организаций с целью защиты граждан за рубежом и предоставления актуальной информации по распространению Covid-19 в мире.

Об этом сообщает пресс-служба МИД.

Отмечается, что штаб создан по инициативе и под председательством министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы.

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"Коронавирус - быстрый и опасный. МИД, в то же время, должно быть быстрым, чтобы гарантировать безопасность наших граждан. Поэтому сегодня я создал в МИД оперативный штаб и страницы оперативного информирования. Во-первых, для того, чтобы наши граждане, где бы они ни находились, вовремя получали необходимую информацию и не полагались на недостоверные источники. Во-вторых, чтобы каждый гражданин Украины чувствовал, что находится под защитой украинского государства, которое окажет необходимую поддержку и помощь", - заявил министр.

В состав штаба также вошли государственный секретарь МИД, директор департамента консульской службы, директор департамента международных организаций, директора территориальных департаментов, пресс-секретарь МИД, другие ответственные лица министерства.

МИД также создало специальные страницы в соцсетях для предоставления актуальной информации о работе штаба и распространении Covid-19 в мире.

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По словам Кулебы, главная цель оперативного штаба - координация работы МИД с причастными органами власти в Украине и представительствами международных организаций по оказанию помощи гражданам Украины, находящимся за границей на пораженных коронавирусом территориях. Эта цель, в свою очередь, предполагает также своевременное и достоверное информирование по развитию ситуации в регионах и странах мира, советы относительно путешествий и т. п.

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МИД Украины, Вирус, Коронавирус, Дмитрий Кулеба, Covid-19.
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