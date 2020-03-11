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В Кабмине примут окончательный план по борьбе с коронавирусом

В Кабмине примут окончательный план по борьбе с коронавирусом
09:38 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: facebook.com

Новости Украины:Сегодня в Кабмине рассмотрят окончательный план борьбы с коронавирусом в Украине.

11 марта на заседании Кабинета министров представят окончательный план борьбы с коронавирусом в Украине.

Об этом информирует Правительственный портал. 

"Окончательный план борьбы с коронавирусом будет принят на заседании Кабинета Министров в среду, 11 марта", - говорится в сообщении.

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Как отмечается, 10 марта состоялось заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, на котором обсуждались вопросы противодействия распространению коронавируса в Украине. В заседании приняли участие Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, профильные министры, представители силового блока и главы облгосадминистраций (по селектору).

Как сообщалось ранее, по состоянию на 10 марта, по данным Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса, количество инфицированных вирусом Covid-19 в мире выросло до 116 588 человек. 

С начала эпидемии Covid-2019 в мире уже выздоровели 64391 человек. Умерли от болезни 4090 человек.

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По информации Минздрава, в Украине подтвержден один случай заражения коронавирусом.

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Украина, Кабмин, Заболевание, Заражение, Коронавирус.
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