Двух чиновников администрации Макрона тестируют на Covid-19

Новости мира:Во Франции глава администрации Макрона и министр юстиции изолированы из-за подозрений на Covid-19.

Руководитель администрации президента Франции Патрик Стрзода и министр юстиции Николь Беллубэ проходят обследования по поводу возможного заражения коронавирусом.

Об этом говорится в официальном заявлении Елисейского дворца.

"Патрик Стрзода контактировал прошлой неделе с лицом с положительным результатом на коронавирус, но у него не было никаких симптомов. Чтобы обезопасить президента Республики, его попросили оставаться дома и пройти обследование", - говорится в заявлении.

В связи с угрозой здоровью лидеру Франции Елисейский дворец существенно усилил уровень безопасности Эммануэля Макрона и его сотрудников, максимально ограничив посещение резиденции и встречи.

Министр юстиции Николь Беллубэ также сообщила о симптомах "легкой лихорадки". Она отменила все свои встречи в ожидании результатов обследования на коронавирус.

Как известно, проба на коронавирус, взятая у министра культуры Франции Франка Ристера, дала положительный результат. Чиновник находится дома под наблюдением. Еще пять депутатов и два работника национального собрания также на больничном из-за заражения COVID-19.

По информации Минздрава, в Украине подтвержден один случай заражения коронавирусом.