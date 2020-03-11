Двух чиновников администрации Макрона тестируют на Covid-19

Руководитель администрации президента Франции Патрик Стрзода и министр юстиции Николь Беллубэ проходят обследования по поводу возможного заражения коронавирусом.
Об этом говорится в официальном заявлении Елисейского дворца.
"Патрик Стрзода контактировал прошлой неделе с лицом с положительным результатом на коронавирус, но у него не было никаких симптомов. Чтобы обезопасить президента Республики, его попросили оставаться дома и пройти обследование", - говорится в заявлении.
В связи с угрозой здоровью лидеру Франции Елисейский дворец существенно усилил уровень безопасности Эммануэля Макрона и его сотрудников, максимально ограничив посещение резиденции и встречи.
Министр юстиции Николь Беллубэ также сообщила о симптомах "легкой лихорадки". Она отменила все свои встречи в ожидании результатов обследования на коронавирус.
Как известно, проба на коронавирус, взятая у министра культуры Франции Франка Ристера, дала положительный результат. Чиновник находится дома под наблюдением. Еще пять депутатов и два работника национального собрания также на больничном из-за заражения COVID-19.
По информации Минздрава, в Украине подтвержден один случай заражения коронавирусом.