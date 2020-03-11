Скачать
Среда, 11.03.2020
Итоги дня 10 марта: новые врио министров, Федина в суде и дело MH17
Итоги дня 10 марта: новые врио министров, Федина в суде и дело MH17
Суд открыл для Конгресса США доступ к "российскому" расследованию
Суд открыл для Конгресса США доступ к "российскому" расследованию
Лейпциг смял Тоттенхэм в Лиге чемпионов (Фото, Видео)
Лейпциг смял Тоттенхэм в Лиге чемпионов (Фото, Видео)
11 марта - приметы и обряды в День Порфирия
11 марта - приметы и обряды в День Порфирия

В мире продолжает расти количество зараженных COVID-19

В мире продолжает расти количество зараженных COVID-19
07:50 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Число инфицированных коронавирусом в мире превысило 118 тыс., число жертв вне материкового Китая - 4,3 тыс.

Общее число зараженных коронавирусом COVID-19 в мире продолжает расти, и на утро среды, 11 марта, достигло 118 тыс. 23 человек, сообщила гонконгская газета South China Morning Post, ведущая электронный подсчет данных о числе инфицированных, скончавшихся и выздоровевших по всему миру.

При этом на материковый Китай приходится 80,778 тыс. подтвержденных случаев заболевания, за его пределами число зараженных превысило 37 тыс., увеличившись за минувшие сутки на 5,5 тыс. случаев.

Всего в мире начитывается 4,294 тыс. случаев летального исхода от вызываемого коронавирусом заболевания, на материковой части Китая - 3,157 тыс.

Коронавирус на лайнере: У украинских пассажиров Grand Princess не обнаружено признаков COVID-19

За исключением материковой части китайской территории в мире за стуки скончалось 307 человек.

В Италии зафиксировано 10,149 подтвержденных случаев заболевания (скончался 631 человек), Иране - 8,042 тыс., (291), Южной Корее - 7,775 тыс.(60), Испании - 1,662 тыс. (36), Франции - 1,606 тыс. (30), Германии - 1,296 тыс. (два), Франции - 1,126 (19), на территории Японии, включая пассажиров и членов экипажа стоящего в Йокогаме круизного лайнера - 1,264 тыс. (19), США - 1004 (31), Швейцарии - 476 (тои), Нидерландах - 382 (четыре), Великобритании - 373 (шесть), Норвегии - 277, Бельгии - 267, Швеции - 248, Австрии - 182, Сингапуре - 166, Малайзии - 129, Гонконге - 120 (три), Дании - 113, Австралии - 112 (три), Бахрейне - 109.

Менее 100 случаев заражения зарегистрированы в 91 стране и районе мира. Случаи кончины из-за коронавируса зафиксированы в Ираке (шесть), Сан-Марино, (два), по одному - в Канаде, Египте, Таиланде, Тайване, Филиппинах, Ливане, Аргентине, Марокко, Панаме.

В Нью-Йорке в штаб-квартире ООН введены ограничения в работе из-за коронавируса

Всего в мире излечились более 65,9 тыс. человек.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Эпидемия, Вирус, Коронавирус, Covid-19.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Что о Вас может рассказать печенье: простой психологический тест
02 "Почти 30 лет никто не мог даже начать обсуждение": Зеленский назвал "самую сложную реформу"
03 Эрдоган: Турецкие БПЛА уничтожили восемь российских ЗРПК "Панцирь" в Сирии
04 Чрезвычайно богаты на питательные вещества: польза фиников для организма
05 Зеленский: Мы уже выполнили больше, чем предыдущее правительство, и в МВФ это подтверждают
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Дождь и похолодание: чем &quot;порадует&quot; погода сегодня, 11 марта
Дождь и похолодание: чем "порадует" погода сегодня
Работа может остановиться: &quot;Общественное&quot; обратилось в Кабмин
"Общественное" обратилось в Кабмин
Боевики на Донбассе снова стреляют из-за спин мирных людей
Боевики снова стреляют из-за спин мирных людей
Когда точно день весеннего равноденствия в 2020 году – дата и время
Когда точно день весеннего равноденствия в 2020 году – дата и время
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь