Сыграл с Зеленским "свадьбу" в Лас-Вегасе: что говорит о войне актер Алексей Чадов и где он сейчас

Чадов высказался, поддерживает ли сейчас связь с Зеленским

Многие российские актеры были коллегами Владимира Зеленского по съемочной площадке. Среди них Полина Максимова, которая была ему "идеальной женой", а также Алексей Чадов, сыгравший его близкого друга в трех частях фильма "Любовь в большом городе".

"Телеграф" решил выяснить, где сейчас российский актер Алексей Чадов и как изменился. Мы узнали, какая у него позиция по войне и что он говорил о Владимире Зеленском.

Что известно об актере Алексее Чадове

Российский актер Алексей Чадов родился 2 сентября 1981 года в городе Солнцеве Московской области. Со школьных лет Алексей увлекся театром, а его дебютной ролью на сцене стал заяц в спектакле "Красная шапочка".

После окончания школы в Москве, Чадов решил связать свою жизнь с театральным искусством и стал студентом Щепкинского училища. Кинокарьеру он начал еще во время учебы, первым фильмом, где снялся Алексей, стала "Война" (2002 года) и за роль сержанта даже получил приз Международного кинофестиваля в Монреале в номинации "Лучший актер".

Алексей Чадов в молодости

Его фильмография насчитывает около 50 фильмов, среди которых: "Ночной Дозор", "9 рота", "Дневной Дозор", "Жара", "Ирония любви". Также Алексей Чадов сыграл одну из главных ролей в трех частях романтической комедии "Любовь в большом городе", где компанию ему составил Владимир Зеленский.

Алексей Чадов в фильме "Жара"

В фильме они сыграли близких друзей, которые попадают в забавные ситуации. Согласно сюжету в киноленте "Любовь в большом городе-3" герои Алексея Чадова и Владимира Зеленского даже поженились в Лас-Вегасе.

Алексей Чадов и Владимир Зеленский в комедии "Любовь в большом городе"

За этот провокационный эпизод Владимиру Зеленскому пришлось отшучиваться на презентации фильма: "Да, пацаны из Кривого Рога не поймут, но так мы же идем в Европу! А что, я свою миссию на Земле выполнил, двух детей родил и теперь могу отдыхать с Чадовым сколько хочу", — шутил Зеленский.

У Алексея Чадова и Владимира Зеленского были дружеские отношения

Где сейчас Алексей Чадов и что говорит о войне

Актер Алексей Чадов отзывался положительно о работе с Владимиром Зеленским на одной площадке. Он называл его талантливым комедийным актером и отмечал, что при работе над фильмами у них был хороший коллектив и они с Зеленским были в очень дружеских отношениях.

Чадов положительно отзывался о Зеленском как об актере

Но в 2014 году, когда началась АТО на Донбассе, актеры перестали общаться. В сети с участием Алексея появилось видео, в котором популярные личности выразили поддержку Украине и волонтером. Среди них был и Чадов, который заявил, что его слова, сказанные про волонтеров, приписали к этому контексту и что правительство Украины якобы пошло на некорректные действия.

Как сейчас выглядит Алексей Чадов

Алексей Чадов отметил, что переживает и за россиян, и за украинцев, но за свою страну больше, поскольку она "попала в сложную ситуацию из-за предательства ближайшего соседа".

"Я не общаюсь с Владимиром Зеленским, Виталием Кличко и певицей Русланой, которые приняли участие в этом ролике. Пока люди не узнают правду, не сделают выводы и не дойдут до сути, разговаривать бессмысленно", — заявил Чадов.

Более того, актер стал посещать оккупированный Крым за что попал в базу "Миротворец". Свое попадание в "черный список" он эмоционально прокомментировал, подчеркнув, что его прадед был украинцем и в нем есть какой-то процент украинской крови.

Алексей Чадов попал в "Миротворец"

"Зачем запрещать въезд человеку, который пацифист. Я за мир, уважение и диалог. Для меня это было странное решение. Мне не хочется ездить туда, где меня не любят", — заявил Алексей.

Что касается полномасштабного вторжения России в Украину, то 25 февраля 2022 года известный актер сделал публикацию, в котором призвал стороны договориться и заключить мир. Публичных заявлений о так называемой "СВО" он не делал.

Алексей Чадов призывал Украину и Россию договориться

Чадов лишь высказался по поводу уехавших из России артистов. По его словам, люди уехали, чтобы абстрагироваться, и у них есть на это право.

Сам Чадов заявил, что не думал о переезде в другую страну, вместе с семьей он живет и работает в России. Алексей продолжает творческую карьеру, в частности пишет сценарии и пробует себя в роли режиссера. В 2024 году с его участием вышел фильм "Водитель-олигарха".

Алексей Чадов продолжает жить и зарабатывать в России

"Телеграф" писал ранее, что говорит о войне актриса Светлана Ходченкова. Она трижды была "девушкой" Владимира Зеленского.