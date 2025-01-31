Снимался вместе с Зеленским и назвал Путина "животным": куда пропал актер Роднянский и что говорит о войне

Актер нечасто выходит на связь с поклонниками

Известный актер Денис Роднянский, который сыграл Максима Ковалева в "Сватах", в отличие от своего коллеги по сериалу Анатолия Васильева (деда Юры), осудил путинскую агрессию. Денис перешел на украинский язык и высказался в сторону российской интеллигенции.

"Телеграф" решил выяснить, где сейчас актер и чем занимается. Мы узнали, что Денис Роднянский говорит о войне.

Каким был карьерный путь Дениса Роднянского

Актер родился 9 декабря 1981 года в Донецке и с детства проявлял свой талант и интерес к творчеству. Родители поддерживали его начинания и желание стать актером.

После школы Роднянский получил образование в Киевском университете театра, кино и телевиденья им. И. Карпенко-Карого, закончив режиссерский факультет. Будучи студентом, Денис снял свой первый короткометражный фильм под названием "Учитель пения", и этот ролик был отмечен дипломом Московского фестиваля ВГИКа и представлен в 2003 году на Каннском видеофестивале. После этого Роднянский окончил Высшие курсы сценаристов и режиссеров, а также начал активно развиваться как актер.

Денис Роднянский в молодости

Денис дебютировал в кино в 2003 году, сыграв в сериале "Завтра будет завтра", потом участвовал в таких проектах, как "Леди Мэр", "Веселая компания", "Прикольная сказка". Многим Роднянский запомнился по роли Максимова Ковалева в "Сватах" и Вахтанга Леонова в сериале "Пес".

Денис Роднянский сыграл в сериале "Сваты" и "Пес"

Также Роднянский снимался вместе с Владимиром Зеленским в фильме "8 лучших свиданий". Но получил в киноленте эпизодическую роль, сыграв консультанта-продавца магазина ритуальных услуг. Сейчас фильмография артиста насчитывает более 40 фильмов и сериалов.

Денис Роднянский снимался с Зеленским в фильме "8 лучшых свиданий"

Куда пропал Денис Роднянский и что говорит о войне

Когда началась полномасштабная война Денис Роднянский осудил действия путинского режима и обратился к российской интеллигенции. Звезда "Сватов" называл Путина "маньяком и животным", которого проклинают миллионы людей и те, кто поддерживает и разделяет его взгляды, являются для Роднянского личными врагами.

Как сейчас выглядит Денис Роднянский

"Именно благодаря вашей поддержке этот маньяк пришел ко мне домой с войной. Прямо сейчас бьют ракетами по Киеву! Прямо сейчас миллионы людей проклинают это животное, и всех вас. Вам это никогда не простят! Гореть с ним в аду!", — отметил актер.

В СМИ пишут, что Денис Роднянский находится в Лондоне, о чем свидетельствует его последняя публикация в Instagram, сделанная в декабре 2024 с афишей его выступления в столице Великобритании.

Актер поддерживает Украину, создал с друзьями фонд Help Ukraine и был замечен на мероприятии украинско-британской ассоциации Talented U, которая поддерживает развитие наших кинематографистов и звезд.

В сентябре 2024 года звезда "Сватов" побывал на спектакле "муж моей жены", который также проходил в Лондоне. Свои социальные сети Денис не ведет активно.

Денис Роднянский поддерживает Украину

"Телеграф" писал ранее, как изменился актер Биланов и что говорит о войне. Актер не вспоминает о родном Никополе и теряет популярность в России.