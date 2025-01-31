Знімався разом із Зеленським і назвав Путіна "твариною": куди пропав актор Роднянський і що говорить про війну

Актор нечасто виходить на зв’язок із шанувальниками

Відомий актор Денис Роднянський, який зіграв Максима Ковальова у "Сватах", на відміну від свого колеги за серіалом Анатолія Васильєва (діда Юри), засудив путінську агресію. Денис перейшов на українську мову і висловився у бік російської інтелігенції.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, де зараз актор і чим займається. Ми дізналися, що Денис Роднянський говорить про війну.

Яким був кар’єрний шлях Дениса Роднянського

Актор народився 9 грудня 1981 року в Донецьку та з дитинства виявляв свій талант та інтерес до творчості. Батьки підтримували його починання та бажанні стати актором.

Після школи Роднянський здобув освіту у Київському університеті театру, кіно та телебачення ім. І. Карпенка-Карого, закінчивши режисерський факультет. Бувши студентом, Денис зняв свій перший короткометражний фільм під назвою "Вчитель співу", і цей ролик був відзначений дипломом Московського фестивалю ВДІКу та представлений у 2003 році на Каннському відеофестивалі. Після цього Роднянський закінчив Вищі курси сценаристів та режисерів, а також почав активно розвиватися як актор.

Денис Роднянський у молодості

Денис дебютував у кіно у 2003 році, зігравши у серіалі "Завтра буде завтра", потім брав участь у таких проєктах, як "Леді Мер", "Весела компанія", "Прикольна казка". Багатьом Роднянський запам’ятався за роль Максимова Ковальова у "Сватах" та Вахтанга Леонова у серіалі "Пес".

Денис Роднянський зіграв у серіалі "Свати" та "Пес"

Також Роднянський знімався разом із Володимиром Зеленським у фільмі "8 найкращих побачень". Але отримав у кінострічці епізодичну роль, зігравши консультанта-продавця магазину ритуальних послуг. Наразі фільмографія артиста налічує понад 40 фільмів та серіалів.

Денис Роднянський знімався із Зеленським у фільмі "8 найкращих побачень"

Куди пропав Денис Роднянський і що говорить про війну

Коли почалася повномасштабна війна, Денис Роднянський засудив дії путінського режиму і звернувся до російської інтелігенції. Зірка "Сватів" називав Путіна "маніяком і твариною", якого проклинають мільйони людей і ті, хто підтримує та поділяє його погляди, є для Роднянського особистими ворогами.

Як зараз виглядає Денис Роднянський

"Саме завдяки вашій підтримці цей маніяк прийшов до мене додому з війною. Прямо зараз б’ють ракетами по Києву! Прямо зараз мільйони людей проклинають цю тварину, і всіх вас. Вам це ніколи не пробачать! Горіть з ним в пеклі! ", — зазначив актор.

У ЗМІ пишуть, що Денис Роднянський перебуває в Лондоні, про що свідчить його остання публікація в Instagram, зроблена у грудні 2024 року з афішою його виступу у столиці Великобританії.

Актор підтримує Україну, створив із друзями фонд Help Ukraine та був помічений на заході українсько-британської асоціації Talented U, яка підтримує розвиток наших кінематографістів та зірок.

У вересні 2024 року зірка "Сватів" побував на спектаклі "Чоловік моєї дружини", який також проходив у Лондоні. Свої соціальні мережі Денис активно не веде.

Денис Роднянський підтримує Україну

"Телеграф" писав раніше, як змінився актор Біланов і що говорить про війну. Актор не згадує про рідний Нікополь і втрачає популярність у Росії.