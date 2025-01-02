Батьки залишилися в Україні та вважають його ворогом: що говорить про війну актор-зрадник Батурін

Актор підіграє Кремлю брехнею про "пропаганду в Україні"

Серед знаменитостей, які народилися та виросли в Україні, виявилося багато зрадників. Серед них актриса Ольга Ломоносова, а також Юрій Батурін, чиї батьки засуджують російську агресію і підтримують ЗСУ.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, чим зараз займається Юрій Батурін та що говорить про війну. Він заявив, що зі своєю позицією визначився ще 2014 року.

Чим відомий Юрій Батурін і де зараз

Актор Юрій Батурін народився у 1972 році в селі Ставидла Кіровоградської області в сім’ї військовослужбовця та вчительки. У 14 років Юрій вирушив жити до Дніпропетровська, де вступив до театрального училища, а також працював у місцевому театрі юного глядача.

Юрій Батурін разом із братом

Але там залишатися Батуріну не хотілося, тому він вирушив підкорювати Москву, де вступив до РАТІ-ГІТІС, а в 1996-му році потрапив до театру "Ленком". Однак йому довелося піти з професії через невисоку зарплату. Батурін пішов працювати барменом до одного з ресторанів.

У 2005 році у віці 30 років Батурін вирішив повернутися в акторську професію і спочатку почав зніматися в епізодичних ролях. Першу головну роль Юрій зіграв в українському серіалі "Сила тяжіння", а широку популярність отримав завдяки російській кінострічці "Знахар".

Кадр із серіалу "Знахар"

Нині його фільмографія налічує понад 100 кінокартин. Батурін живе і заробляє в Російській Федерації, у 2023 році він знявся в серіалі "Аутсайдери".

Юрій Батурін знявся у понад 100 фільмах

Що актор Юрій Батурін говорить про війну

Актор, який народився та виріс в Україні, заявив, що зі своєю громадянською позицією визначився ще 2014 року, коли розпочалася війна на Донбасі. Він зазначив, що у свідомості українців почало багато змінюватись і вони стали в усіх бідах звинувачувати Росію, а АТО стало увертюрою до початку чогось великого.

Юрій Батурін підтримує війну проти України

Зрадник зазначив, що за два дні до початку повномасштабної війни він дзвонив батькам в Україну та попереджав, щоб вони кудись виїжджали та зняли гроші у банкоматі. А коли почалося вторгнення, за словами Батуріна, батьки йому дзвонили та висунули особисті претензії.

Юрій Батурін перестав спілкуватися з батьками через війну

Актор заявив, що на початку війни було сказано багато негативу, тож він перестав спілкуватися з рідними після 24 лютого. Хоча на темі батьків Батурин часто маніпулює та слізно розповідає, як він їх любить та хоче, щоб вони приїхали до Москви.

"Я їм ворог. Тяжко розумію, чому мене там вважають зрадником. Нині мої батьки просто доживають у цій нинішній Україні, не живуть. У мене нічого не змінилося стосовно них. Не спілкуюся з ними…живу з думкою, що вони просто в полоні", — заявив російський актор.

Юрій Батурін зрадив Україну та працює в Росії

Також Батурін розповів, що надає допомогу "СВО", але переважно мирному населенню, яке знаходиться в зоні бойових дій. Актор зазначив, що допомагає і Донецькому центру домашніх тварин.

"Телеграф" писав раніше, де зараз Костянтин Хабенський і що він говорить про війну Актор називає себе аполітичним.