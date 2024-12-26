Підтримав анексію Криму і мало не помер від некрозу: що говорить про війну лідер "Руки Вверх" Сергій Жуков

Гурт "Руки Вверх" часто гастролював Україною

Багато російських груп у 90-ті роки були дуже популярними серед української аудиторії. Серед них не лише "Дискотека Аварія", а й "Руки Вверх", які стали улюбленцями слухачів завдяки таким композиціям, як "Крошка моя", "Чужие губы" та "18 мне уже".

"Телеграф" вирішив з’ясувати, де зараз лідер групи Сергій Жуков і чим займається. Ми дізналися, чи говорив щось артист про війну в Україні.

Чим відомий Сергій Жуков та як змінився

Російський виконавець Сергій Жуков народився у 1976 році в Димитровграді в Ульяновській області та з дитинства займався музикою. Початком своєї кар’єри артист вважає 1 травня 1995 року, оскільки він приїхав підкорювати Москву і починав з роботи діджея на радіостанціях. Незабаром він створив свою групу "Руки Вверх", якою зацікавився продюсер Андрія Маліков.

Гурт "Руки Вверх" був популярний в Україні

Сергій Жуков разом з Олексієм Потєхіним став виступати на концертах та їздити в тур містами. Хіти гурту стали мегапопулярними та принесли виконавцям всенародну славу та любов публіки.

Але у 2002 році Жуков розпочав сольну кар’єру, випустив кілька альбомів та записував композиції з відомими артистами. А у 2018 році йому довелося пережити страшну хворобу, через яку він ледь не помер. У програмі "Секрет на мільйон" співак розповів, що після одного з виступів опинився в лікарні з пупковою грижею.

Сергій Жуков з 2002 року розпочав сольну кар’єру

Співак ударився животом про металеву конструкцію, незабаром у нього з’явився синець, який призвів до великих проблем зі здоров’ям. У Жукова утворилася грижа, яка розрослась на весь живіт. Лікарі її розкрили, але через три дні у співака почався некроз тканин.

Сергій Жуков мало не помер від серйозної хвороби

Лідер "Руки Вверх" переніс три операції, дві з яких були невдалі. Після лікування у нього залишився шрам на животі й немає пупка. Через це Жуков соромиться купатися.

Що Сергій Жуков говорить про війну в Україні

Гурт "Руки Вверх" був дуже популярним у нашій країні, тому приїжджав в Україну з гастролями. Але Сергій Жуков став одним із російських артистів, хто підтримав війну, причому з 2014 року.

Співак виступав із концертами в окупованому Криму, за що опинився у базі "Миротворець". Також йому заборонили в’їзд до Латвії та Естонії.

Сергій Жуков підтримує війну проти України

Коли наприкінці лютого 2022 року Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, Жуков не засудив путінський режим, а став дотримуватись нейтральної позиції. Але у 2023 році він був внесений ФБК до списку корупціонерів та розпалювачів війни за участь у концерті на підтримку війни проти України.

Сергій Жуков разом із дітьми та дружиною

У березні 2024 року Сергій Жуков виступив на мітинг-концерті, присвяченому 10-річчю анексії Криму та перемозі Володимира Путіна на президентських виборів. Попри те, що лідер "Руки Вверх" не робить публічних заяв щодо війни, такими діями він демонструє свою позицію та підтримку кривавому диктатору.

"Телеграф" писав раніше, що говорить про війну вокаліст гурту "Звірі" Рома Білик. Артист кілька років мешкав в Україні.