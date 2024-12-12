Жив в Україні, засуджував війну, потім виступив у "ДНР": що говорить про війну вокаліст гурту "Звірі" Рома Білик

Декілька років артист жив на території України

Відомий російський музикант Роман Білик, лідер гурту "Звірі", пісні якого були популярні в Україні, змінив свою позицію щодо війни. Він, як і уродженець Донецька Олександр Ревва, різко "перевзувся", побоюючись за свою кар’єру.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, де зараз Рома "Звір" і чим займається. Ми дізналися, що музикант каже про війну в Україні.

Як Роман Білик став відомим і що його пов’язує з Україною

Артист народився у 1977 році в Таганрозі, але в юності, з 1989 по 1993 рік, Роман жив на території України, спочатку у Маріуполі, потім у Києві. У шкільні роки він захоплювався музикою, невдовзі створив групу "Асиметрія" та здобув освіту в Таганрозі.

Роман Білик у юності жив в Україні

У 2000 році Роман приїхав до Москви й почав розвивати свою кар’єру, створивши групу "Звірі". І через п’ять років музичний колектив уже входив до списку найбагатших зірок російського шоубізнесу за версією Forbes.

Роман Білик у 2000 році створив гурт "Звірі"

Гурт "Звірі" часто гастролював українськими містами, у 2018 році вони навіть мали виступити на фестивалі Atlas Weekend у Києві, але концерт було скасовано. Представники музикантів зазначили, що виступ не відбувся "через непрофесійний підхід приймаючої сторони".

Гурт "Звірі" мали виступити у Києві

Що Рома "Звір" говорить про війну

Російський артист після анексії Криму заявив, що не виступатиме на території окупованого півострова, бо не хоче своїми гастролями створювати конфліктні ситуації: "Мені є куди поїхати, я не хочу створювати конфлікти, щоб люди ще обговорювали, правильно ти зробив чи неправильно, що ти поїхав туди, на таку непросту територію ", – заявляв Роман Білик.

Роман Білик наприкінці лютого 2022 року засудив війну

А коли наприкінці лютого 2022 року Росія почала проти України повномасштабну війну група "Звірі" публічно заявила, що виступає проти війни, як і всі люди здорового глузду. Музиканти засудили будь-які воєнні дії та закликали якнайшвидше вирішити питання за столом переговорів.

Роман Білик закликав припинити воєнні дії в Україні

На своїй сторінці в Instagram співак особисто також зробив антивоєнну заяву. І така позиція невдовзі вплинула на його кар’єру в Росії, оскільки концерти гурту почали скасовувати, а Білика закликали перевірити щодо фінансування ЗСУ.

Лідер групи "Звірі" видалив пости про війну та "перевзувся"

Побоюючись за свою кар’єру, лідер гурту "Звірі" різко перевзувся і видалив із соціальних мереж публікації, які засуджували військові дії Кремля проти України. А в 2023 році Рома "Звір" вже з концертом виступав перед окупантами у "ДНР". У мережі з'явилися фотографії артиста у бронежилеті та касці на одній із позицій бойовиків.

Роман Білик та гурт "Звірі" виступив у "ДНР"

Нині гурт "Звірі" заробляє криваві рублі, продовжуючи гастролювати російськими містами. Влітку вони збираються відзначати своє 25-річчя на сцені у "Лужниках".

Роман Білик продовжує виступати у Росії

"Телеграф" писав раніше, що говорить про війну киянка Анна Кузіна з "Універа" Акторка була зіркою російських кінострічок.