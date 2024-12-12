Жив в Україні, засуджував війну, потім виступив у "ДНР": що говорить про війну вокаліст гурту "Звірі" Рома Білик
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Декілька років артист жив на території України
Відомий російський музикант Роман Білик, лідер гурту "Звірі", пісні якого були популярні в Україні, змінив свою позицію щодо війни. Він, як і уродженець Донецька Олександр Ревва, різко "перевзувся", побоюючись за свою кар’єру.
"Телеграф" вирішив з’ясувати, де зараз Рома "Звір" і чим займається. Ми дізналися, що музикант каже про війну в Україні.
Як Роман Білик став відомим і що його пов’язує з Україною
Артист народився у 1977 році в Таганрозі, але в юності, з 1989 по 1993 рік, Роман жив на території України, спочатку у Маріуполі, потім у Києві. У шкільні роки він захоплювався музикою, невдовзі створив групу "Асиметрія" та здобув освіту в Таганрозі.
У 2000 році Роман приїхав до Москви й почав розвивати свою кар’єру, створивши групу "Звірі". І через п’ять років музичний колектив уже входив до списку найбагатших зірок російського шоубізнесу за версією Forbes.
Гурт "Звірі" часто гастролював українськими містами, у 2018 році вони навіть мали виступити на фестивалі Atlas Weekend у Києві, але концерт було скасовано. Представники музикантів зазначили, що виступ не відбувся "через непрофесійний підхід приймаючої сторони".
Що Рома "Звір" говорить про війну
Російський артист після анексії Криму заявив, що не виступатиме на території окупованого півострова, бо не хоче своїми гастролями створювати конфліктні ситуації: "Мені є куди поїхати, я не хочу створювати конфлікти, щоб люди ще обговорювали, правильно ти зробив чи неправильно, що ти поїхав туди, на таку непросту територію ", – заявляв Роман Білик.
А коли наприкінці лютого 2022 року Росія почала проти України повномасштабну війну група "Звірі" публічно заявила, що виступає проти війни, як і всі люди здорового глузду. Музиканти засудили будь-які воєнні дії та закликали якнайшвидше вирішити питання за столом переговорів.
На своїй сторінці в Instagram співак особисто також зробив антивоєнну заяву. І така позиція невдовзі вплинула на його кар’єру в Росії, оскільки концерти гурту почали скасовувати, а Білика закликали перевірити щодо фінансування ЗСУ.
Побоюючись за свою кар’єру, лідер гурту "Звірі" різко перевзувся і видалив із соціальних мереж публікації, які засуджували військові дії Кремля проти України. А в 2023 році Рома "Звір" вже з концертом виступав перед окупантами у "ДНР". У мережі з'явилися фотографії артиста у бронежилеті та касці на одній із позицій бойовиків.
Нині гурт "Звірі" заробляє криваві рублі, продовжуючи гастролювати російськими містами. Влітку вони збираються відзначати своє 25-річчя на сцені у "Лужниках".
"Телеграф" писав раніше, що говорить про війну киянка Анна Кузіна з "Універа" Акторка була зіркою російських кінострічок.