Був довіреним Путіна, а потім висміяв його: що говорить про війну Гарік "Бульдог" Харламов і де зараз комік

Пропагандист Соловйов "відправляв" шоумена вбивати українців

Відомий російський гуморист і телеведучий Гарік "Бульдог" Харламов, якого насправді звати Ігорем, як і його колега по сцені Сергій Свєтлаков, замовчує війну, яку на території України розв’язала Росія.

Двічі Харламов був довіреною особою російського диктатора Путіна. "Телеграф" розповідає, де зараз знаходиться комік, що говорив про вторгнення своєї країни-агресорки та як висміяв лідера Кремля.

Гарік Харламов і Путін

2012 року резидент російського Comedy Club (з 2024 року — креативний продюсер) став довіреною особою кандидата в президенти РФ Путіна, коли той ще був прем’єр-міністром. Ще раз став довіреним диктатора у 2018 році. Також Харламов входив до складу ініціативної групи, яка висунула кандидатуру Путіна.

У 2014 році під час Євромайдану шоумен заявив, що ніхто не повинен лізти у справи України. "Ви самі розберетеся, як то кажуть, це внутрішня кухня вашої країни. І ніхто не повинен лізти в це, я вважаю. Ніхто ззовні взагалі. Найголовніше, щоб це все відбувалося наскільки можна мирно. Я розумію, що там ситуація розжарилася до краю, але все-таки хочеться, щоб ні в якому разі це не призвело до кровопролиття, хоча воно вже почалося", — сказав тоді Харламов. Вже пізніше Харламов заявив, що Крим — "споконвічно руська земля".

2017 року дивився в Москві з путіністами пропагандистський фільм "Крим" — про окупацію Росією українського півострова. Гаріка Харламова внесено до бази даних "Миротворець".

Повномасштабне вторгнення і Гарік Харламов

24 лютого 2022 року російський ведучий виклав в Інстаграмі пост із зображенням голуба миру і текстом, що проти кровопролиття, але без засудження самого ініціатора війни проти України: "Я дуже сподіваюся і благаю Бога про мир! Так не повинно бути ніде". Цікаво, що профіль росіянина у соцмережі обмежений на території України.

Пізніше комік заявив, що він "руський" і не вважає це ганебним. "Я руський. Моя дочка руська. Мама, дід, бабуся, сестри, друзі. За них мені теж має бути соромно? Це моя Батьківщина. І я пишаюся тим, що я руський! Я не політик і не військовий. Все життя я займаюся тим, щоб люди сміялися та отримували позитивні емоції. Для мене велика трагедія, коли доходить до застосування зброї. Це стосується будь-якого збройного конфлікту. Побутового чи глобального. Я дуже хочу, щоби перестали гинути люди. І ми знову сміялися б над побутовими проблемами і підколювали один одного як раніше", — цинічно заявив Харламов, знімаючи з себе відповідальність за війну, яка почала його країна.

Гарік Харламов висміяв Путіна

У своєму Telegram-каналі Харламов виклав відео, де за допомогою фільтра "старого діда" м’яко висміяв наративи пропагандистів про "великий" ядерний потенціал РФ.

Вже у вересні 2023 року в одному з випусків Comedy Club Гарік спародіював пісню Валерія Леонтьєва "Дельтаплан", де з іронією висміяв санкції, ріст долара та "багатоходівку" Путіна. На відео відреагував пропагандист Володимир Соловйов, який відразу запропонував відправити Харламова на фронт. Гуморист продовжує жити та працювати в країні-окупантці.

Раніше ми розповідали про співака, який виріс в Одесі. Дізнайтесь, як змінився Вітас і що говорить про війну в Україні.