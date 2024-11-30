Был доверенным Путина, а затем высмеял его: что говорит о войне Гарик "Бульдог" Харламов и где сейчас комик

Пропагандист Соловьев "отправлял" шоумена убивать украинцев

Известный российский юморист и телеведущий Гарик "Бульдог" Харламов, которого на самом деле зовут Игорем, как и его коллега по сцене Сергей Светлаков, умалчивает о войне, которую на территории Украины развязала Россия.

Дважды Харламов был доверенным лицом российского диктатора Путина. "Телеграф" рассказывает, где сейчас находится комик, что говорил о вторжении своей страны-агрессорши и как высмеял лидера Кремля.

Гарик Харламов и Путин

В 2012 году резидент российского Comedy Club (с 2024 года — креативный продюсер) стал доверенным лицом кандидата в президенты РФ Путина, когда тот еще был премьер-министром. Еще раз стал доверенным диктатора в 2018 году. Также Харламов входил в состав инициативной группы, выдвинувшей кандидатуру Путина.

В 2014 году во время Евромайдана шоумен заявил, что никто не должен лезть в дела Украины. "Вы сами разберетесь, что называется, это внутренняя кухня вашей страны. И никто не должен лезть в это, я считаю. Никто извне вообще. Самое главное, чтобы это все происходило по возможности мирно. Я понимаю, что там обстановка накалилась до предела, но все-таки хочется, чтобы ни в коем случае это не привело к кровопролитию, хотя оно уже началось", — сказал тогда Харламов. Уже позже Харламов заявил, что Крым — "исконно русская земля".

В 2017 году смотрел в Москве с путинистами пропагандистский фильм "Крым" — об оккупации Россией украинского полуострова. Гарик Харламов внесен в базу данных "Миротворец".

Полномасштабное вторжение и Гарик Харламов

24 февраля 2022 года российский ведущий выложил в Инстаграме пост с изображением голубя мира и текстом, что против кровопролития, но без осуждения самого инициатора войны против Украины: "Я очень надеюсь и молю Бога о мире! Так не должно быть нигде". Интересно, что профиль россиянина в соцсети ограничен на территории Украины.

Позже комик заявил, что он русский и не считает это постыдным. "Я русский. Моя дочь русская. Мама, дед, бабушка, сёстры, друзья. За них мне тоже должно быть стыдно? Это моя Родина. И я горжусь тем, что я русский!… Я не политик и не военный. Всю жизнь я занимаюсь тем, чтобы люди смеялись и получали позитивные эмоции. Для меня большая трагедия, когда дело доходит до применения оружия. Это касается любого вооружённого конфликта. Бытового или глобального. Я очень хочу, чтобы перестали гибнуть люди. И мы бы снова смеялись над бытовыми проблемами и подкалывали друг друга как раньше", — цинично заявил Харламов, снимая с себя ответственность за войну, которая начала его страна.

Гарик Харламов высмеял Путина

В своем Telegram-канале Харламов выложил видео, где с помощью фильтра "старого деда" мягко высмеял нарративы пропагандистов о "великом" ядерном потенциале РФ.

Уже в сентябре 2023 года в одном из выпусков Comedy Club Гарик спародировал песню Валерия Леонтьева "Дельтаплан", где с иронией высмеял санкции, рост доллара и "многоходовочку" Путина. На видео отреагировал пропагандист Владимир Соловьев, сразу предложивший отправить Харламова на фронт. Юморист продолжает жить и работать в стране-оккупантке.

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