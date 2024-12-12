Невдалі шлюби, розлад у групі та судові позови: як змінилися учасники "Дискотеки Аварії" та що говорять про війну

Дружба Тимофєєва та Рижова закінчилася судовими розбираннями

У 90-ті роки було безліч популярних музичних гуртів, крім жіночого колективу "Капучіно", сцену підкорювала і "Дискотека Аварія". Багато хто пам’ятає такі композиції як "Малинки", "Пей пиво" та "Чао, бамбіна". Група була створена учасниками Олексієм Рижовим та Миколою Тимофеєвим, щоправда, їх 22-річна дружба закінчилася судовими розбираннями.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, як склалася доля учасників "Дискотеки Аварії" та чим зараз займаються. Також ми з’ясували, чи кажуть артисти щось про війну в Україні.

Як змінилися учасники "Дискотеки Аварії" Микола Тимофєєв та Олексій Рижов

Гурт "Дискотека Аварія", який був на піку популярності в середині 2000-х років, був створений Миколою Тимофєєвим та Олексієм Рижовим у 1990 році, але фактично розпочав свою творчу діяльність у 1985 році. Спочатку хлопці виступали на міських дискотеках, отримуючи скромні гонорари та відкладали гроші на покупку апаратури та інструментів. Також до їхнього колективу приєднався Олег Жуков, який помер після тривалої хвороби, та Олексій Сєров.

Учасники гурту "Дискотека Аварія"

За 22 роки "Дискотека Аварія" випустила 7 альбомів та 33 спільні відеокліпи, зокрема їх композиція "Новорічна" стала неофіційним символом свята. Однак у липні 2012 року Миколи Тимофєєв залишив групу та зайнявся сольною кар’єрою. Його рішення супроводжувалося судовими розглядами.

Микола Тимофєєв та Олексій Рижов

Проблема була в тому, що основна частина пісень гурту була написана Олексієм Рижовим. Співак казав, що Тимофєєв не має прав на їх виконання, а Микола парував тим, що "Дискотека Аварія" не повинна використовувати записи з його голосом. Суперечка переросла у низку судів і 22-річна дружба учасників закінчилася на такій ноті.

Що відомо про Олексія Рижова з "Дискотеки Аварії"

Після того, як групу покинув Тимофєєв "Дискотека Аварія" продовжила розвиватися тільки вже з Олексієм Рижовим та Сергієм Сєровим. Музиканти представляють нові роботи та з’являються у російському медіапросторі. Вони періодично стають гостями передач, у жовтні 2024 року Рижов та Сєров прийшли на програму "Токсики", а у листопаді випустили відео на трек "Ну що ж ти".

Олексій Рижов та Сергій Сєров

Щодо особистого життя, то Олексій Рижов був одружений двічі. Від першого шлюбу з Надією має дорослу дочку Тетяну, яка вже вийшла заміж і сина Іван. Після їхнього розлучення колишня дружина почала скаржитися, що Олексій не піклувався про дітей і вимагала від нього через суд аліменти. Усю цю справу бурхливо обговорювали у ЗМІ, але згодом пристрасті вщухли.

Олексій Рижов разом із дочкою Лідою

Другою дружиною стала Ірина Рижова, яка молодша за співака на 16 років і народила йому дочку Ліду. Але як нещодавно виявилось, пара більше не разом. Олексія Рижова помітили на заході із 20-річною моделлю Дар’єю Добриніною. А його дружина видалила з ним у соціальній мережі всі фотографії та поїхала до Сочі.

Олексія Рижова помітили з молодою пасією

Гучних публічних заяв щодо війни учасник "Дискотеки Аварії" не робив, але він перебуває в базі "Миротворця" за те, що незаконно перетинав кордон України. Олексій неодноразово виступав в окупованому Криму. Враховуючи, що він продовжує працювати та розвиватися в Росії, його позиція і так зрозуміла.

Олексій Рижов та Сергій Сєров продовжують виступати

Що відомо про Миколу Тимофєєва з "Дискотеки Аварії"

Микола після того, як покинув колектив, розпочав сольну кар’єру під псевдонімом Ніко Лайт. Він писав самостійно пісні, випускав кліпи, але у 2015 році взяв перерву у кар’єрі. Потім артист повернувся на сцену, щоправда, щороку випускав лише по одному треку.

Як змінився Микола Тимофєєв

Зараз Тимофєєв рідко з’являється у медійному просторі й не розповідає про творчі плани, а його особисті сторінки в соцмережах забиті знімками з подорожей та відпочинку. За даними ЗМІ, у 2023 році він став режисером відеокліпів.

Микола Тимофєєв розвивав сольну кар’єру

Здобути щастя в особистому житті йому також не вдалося. Тимофєєв був двічі одружений. З першою дружиною він швидко розлучився, але вона подарувала йому дочку Лізу. А друга дружина народила йому ще двох дочок: Катерину та Анну. У 2009 році співак розлучився з дружиною з великим скандалом, оскільки вона подала на нього позов до суду та вимагала круглу суму на утримання дочок. Суд визнав вимоги необґрунтованими та призначив співаку невеликі аліменти сумою у три мінімальні оклади.

Микола Тимофєєв та його друга дружина

З 2013 року Миколи перебував у стосунках зі своєю бек-вокалісткою, яка молодша за нього. Але пара офіційно не була одружена і була зосереджена на побудові кар’єри. Спільних фотографій із дівчиною в артиста в мережі вже немає, можливо, вони вже не разом.

Микола Тимофєєв був двічі у шлюбі

Миколу Тимофєєва, як і його колишнього колегу, також внесено до бази "Миротворця" за "свідоме порушення державного кордону України", тобто поїздки до Криму через територію Росії та "незаконну концертну діяльність". Заяв про війну Тимофєєв не робив, але на своїй сторінці в Instagram прославляє свою країну і нещодавно заспівав гімн Росії на футбольному матчі "Росія-Азербайджан".

Микола Тимофєєв знаходиться у базі "Миротворець"

"Телеграф" писав раніше, що говорить про війну вокаліст гурту "Звірі" Рома Білик. Артист жив в Україні, засуджував війну, потім виступив у "ДНР".