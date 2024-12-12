Неудачные браки, разлад в группе и судебные иски: как изменились участники "Дискотеки Аварии" и что говорят о войне

Дружба Тимофеева и Рыжова закончилась судебными разборками

В 90-е годы было множество популярных музыкальных групп, кроме женского коллектива "Капучино", сцену покоряла и "Дискотека Авария". Многие помнят такие композиции как "Малинки", "Пей пиво" и "Чао, бамбина". Группа была создана участниками Алексеем Рыжовым и Николаем Тимофеевым, правда их 22-летняя дружба закончилась судебными разборками.

"Телеграф" решил выяснить, как сложилась судьба участников "Дискотеки Аварии" и чем сейчас занимаются. Также мы выяснили, говорят ли артисты что-то о войне в Украине.

Как изменились участники "Дискотеки Аварии" Николай Тимофеев и Алексей Рыжов

Группа "Дискотека Авария", которая была на пике популярности в середине 2000-х годов, была создана Николаем Тимофеевым и Алексеем Рыжовым в 1990 году, но фактически начала свою творческую деятельность в 1985 году. Сначала парни выступали на городских дискотеках, получая скромные гонорары и откладывали деньги на покупку аппаратуры и инструментов. Также к их коллективу присоединился Олег Жуков, который скончался после продолжительной болезни, и Алексей Серов.

Участники группы "Дискотека Авария"

За 22 года "Дискотека Авария" выпустила 7 альбомов и 33 совместных видеоклипа, в частности их композиция "Новогодняя" стала неофициальным символом праздника. Однако в июле 2012 года Николая Тимофеев покинул группу и занялся сольной карьерой. Его уход сопровождался судебными разбирательствами.

Николай Тимофеев и Алексей Рыжов

Проблема была в том, что основная часть песен группы была написана Алексеем Рыжовым. Певец говорил, что у Тимофеева нет прав на их исполнение, а Николая парировал тем, что "Дискотека Авария" не должна использовать записи с его голосом. Спор перерос в череду судов и 22-летняя дружба участников закончилась на такой ноте.

Что известно об Алексее Рыжове из "Дискотеки Аварии"

После ухода из группы Тимофеева группа "Дискотека Авария" продолжила развиваться только уже с Алексеем Рыжовым и Сергеем Серовым. Музыканты представляют новые работы и появляются в российском медиапространстве. Они периодически становятся гостями передач, в октябре 2024 года Рыжов и Серов пришли на программу "Токсики", а в ноябре выпустили видео на трек "Ну что же ты".

Алексей Рыжов и Сергей Серов

Что касается личной жизни, то Алексей Рыжов был женат дважды. От первого брака с Надеждой у него есть взрослая дочь Татьяна, которая уже вышла замуж и сын Иван. После их развода бывшая супруга стала жаловаться, что Алексей не заботиться о детях и требовала от него через суд алименты. Все это дело бурно обсуждали в СМИ, но со временем страсти улеглись.

Алексей Рыжов вместе с дочерью Лидой

Второй женой стала Ирина Рыжова, которая младше певца на 16 лет и родила ему дочь Лиду. Но как недавно оказалось, пара больше не вместе. Алексея Рыжова заметили на мероприятии с 20-летней моделью Дарьей Добрыниной. А его супруга удалила с ним в социальной сети все фотографии и уехала в Сочи.

Алексея Рыжова заметили с молодой пассией

Громких публичных заявлений касательно войны участник "Дискотеки Аварии" не делал, но он находится в базе "Миротворца" за то, что незаконно пересекал границу Украины. Алексей неоднократно выступал в оккупированном Крыму. Учитывая, что он продолжает работать и развиваться в России, его позиция и так понятна.

Алексей Рыжов и Сергей Серов продолжают выступать

Что известно о Николае Тимофееве из "Дискотеки Аварии"

Николай после ухода из коллектива начал сольную карьеру под псевдонимом Нико Лайт. Он писал самостоятельно песни, выпускал клипы, но в 2015 году взял перерыв в карьере. Потом артист вернулся на сцену, правда в год выпускал всего по одному треку.

Как изменился Николай Тимофеев

Сейчас Тимофеев редко появляется в медийном пространстве и не рассказывает о творческих планах, а его личные страницы в соцсетях забиты снимками с путешествий и отдыха. Согласно данным СМИ, в 2023 году он стал режиссером видеоклипов.

Николай Тимофеев развивал сольную карьеру

Обрести счастье в личной жизни ему также не удалось. Тимофеев был дважды женат. С первой женой он быстро развелся, но она подарила ему дочь Лизу. А вторая жена родила ему еще двоих дочерей: Екатерину и Анну. В 2009 году певец расстался с супругой с большим скандалом, поскольку она подала на него иск в суд и требовала круглую сумму на содержание дочерей. Суд признал требования необоснованными и назначил певцу небольшие алименты суммой в три минимальных оклада.

Николай Тимофеев и его вторая жена

С 2013 года Николая состоял в отношениях со своей бэк-вокалисткой, которая младше его. Но пара официально не была в браке и была сосредоточена на построении карьеры. Общих фотографий с девушкой у артиста в сети уже нет, возможно, они уже не вместе.

Николай Тимофеев был дважды в браке

Николая Тимофеев, как и его бывший коллега, также внесен в базу "Миротворца" за "сознательное нарушение государственной границы Украины", то есть, поездки в Крым через территорию России и "незаконную концертную деятельность". Заявлений о войне Тимофеев не делал, но на своей странице в Instagram прославляет свою страну и недавно спел гимн России на футбольном матче "Россия-Азербайджан".

Николай Тимофеев находится в базе "Миротворец"

"Телеграф" писал ранее, что говорит о войне вокалист группы "Звери" Рома Билык. Артист жил в Украине, осуждал войну, затем выступил в "ДНР".